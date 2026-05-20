20 мая 2026, 17:54

Bitget внедряет фреймворк рыночной целостности и ответственности токенов

Bitget, крупнейшая в мире универсальная биржа (UEX), представила новый рыночный фреймворк, направленный на усиление контроля за листингами, командами проектов и маркет-мейкерами. Инициатива усиливает постлистинговый мониторинг, ужесточает требования к проектам и ускоряет реагирование на аномальную торговую активность или подозрительное поведение кошельков.

Фреймворк вводит более четкую ответственность для проектов и маркет-мейкеров, обязывая их действовать добросовестно, сотрудничать при проверках и избегать действий, способных вводить пользователей в заблуждение или нарушать рыночную справедливость.

Ответственность проектов и маркет-мейкеров

Согласно новым правилам, проекты после листинга остаются под действием контрактных обязательств, запрещающих манипуляции ценами, искусственную волатильность, злоупотребление ликвидностью и любые действия, подрывающие рыночную целостность.

В случае нарушений платформа может применять меры в рамках своих правил и юридических соглашений, включая:

  • присвоение или сохранение статуса Special Treatment
  • отображение предупреждений о высоком риске
  • ограничение видимости токена
  • приостановку депозитов и выводов
  • заморозку аккаунтов, подозреваемых в манипуляциях
  • остановку торговых пар
  • лишение статуса маркет-мейкера
  • блокировку связанных проектов
  • делистинг при необходимости

Усиленный анализ рисков на споте

Анализ рисков спотовой торговли усиливается за счёт более структурированной модели оценки активов. Система анализирует токены по нескольким параметрам:

  • ончейн-активность
  • технические характеристики
  • настроения сообщества
  • ликвидность

Это создает прозрачную систему оценки, которая помогает выявлять:
контрактные риски, аномальное поведение кошельков, высокую концентрацию владения, слабую ликвидность, дисбаланс ордербука, негативный сентимент и резкое ухудшение состояния актива.

Быстрая эскалация и предупреждения для пользователей

При обнаружении аномалий проверки будут быстрее эскалироваться с участием команд проектов, маркет-мейкеров, анализа кошельков и торговой активности. Также может приостанавливаться маркетинговая активность по токенам, находящимся на проверке, чтобы снизить риски для пользователей.

Цель — чтобы предупреждения и действия со стороны платформы появлялись раньше, особенно если актив начинает демонстрировать признаки деградации или недобросовестного поведения.

Отчетность перед регуляторами и координация с индустрией

По итогам внутренних расследований случаи подозрений в злоупотреблениях — включая инсайдерские продажи, манипуляции маркет-мейкеров или wash trading — могут передаваться регулирующим органам в юрисдикциях присутствия платформы.

Фреймворк также предполагает координацию с другими крупными биржами для обмена подтвержденными кейсами злоупотреблений, что поможет снизить повторяющиеся нарушения в индустрии.

Bitget продолжит усиливать процессы отбора активов, мониторинга после листинга и механизмов контроля, чтобы пользователи могли торговать в среде с более высокими стандартами ответственности для всех участников рынка.

