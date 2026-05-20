Bitget, крупнейшая в мире универсальная биржа (UEX), представила новый рыночный фреймворк, направленный на усиление контроля за листингами, командами проектов и маркет-мейкерами. Инициатива усиливает постлистинговый мониторинг, ужесточает требования к проектам и ускоряет реагирование на аномальную торговую активность или подозрительное поведение кошельков.
Bitget внедряет фреймворк рыночной целостности и ответственности токенов
Фреймворк вводит более четкую ответственность для проектов и маркет-мейкеров, обязывая их действовать добросовестно, сотрудничать при проверках и избегать действий, способных вводить пользователей в заблуждение или нарушать рыночную справедливость.
Ответственность проектов и маркет-мейкеров
Согласно новым правилам, проекты после листинга остаются под действием контрактных обязательств, запрещающих манипуляции ценами, искусственную волатильность, злоупотребление ликвидностью и любые действия, подрывающие рыночную целостность.
В случае нарушений платформа может применять меры в рамках своих правил и юридических соглашений, включая:
- присвоение или сохранение статуса Special Treatment
- отображение предупреждений о высоком риске
- ограничение видимости токена
- приостановку депозитов и выводов
- заморозку аккаунтов, подозреваемых в манипуляциях
- остановку торговых пар
- лишение статуса маркет-мейкера
- блокировку связанных проектов
- делистинг при необходимости
Усиленный анализ рисков на споте
Анализ рисков спотовой торговли усиливается за счёт более структурированной модели оценки активов. Система анализирует токены по нескольким параметрам:
- ончейн-активность
- технические характеристики
- настроения сообщества
- ликвидность
Это создает прозрачную систему оценки, которая помогает выявлять:
контрактные риски, аномальное поведение кошельков, высокую концентрацию владения, слабую ликвидность, дисбаланс ордербука, негативный сентимент и резкое ухудшение состояния актива.
Быстрая эскалация и предупреждения для пользователей
При обнаружении аномалий проверки будут быстрее эскалироваться с участием команд проектов, маркет-мейкеров, анализа кошельков и торговой активности. Также может приостанавливаться маркетинговая активность по токенам, находящимся на проверке, чтобы снизить риски для пользователей.
Цель — чтобы предупреждения и действия со стороны платформы появлялись раньше, особенно если актив начинает демонстрировать признаки деградации или недобросовестного поведения.
Отчетность перед регуляторами и координация с индустрией
По итогам внутренних расследований случаи подозрений в злоупотреблениях — включая инсайдерские продажи, манипуляции маркет-мейкеров или wash trading — могут передаваться регулирующим органам в юрисдикциях присутствия платформы.
Фреймворк также предполагает координацию с другими крупными биржами для обмена подтвержденными кейсами злоупотреблений, что поможет снизить повторяющиеся нарушения в индустрии.
Bitget продолжит усиливать процессы отбора активов, мониторинга после листинга и механизмов контроля, чтобы пользователи могли торговать в среде с более высокими стандартами ответственности для всех участников рынка.
