Налоговая скидка в несколько кликов: ГНС и Минцифры запустили новый сервис в Дии

Государственная налоговая служба совместно с Министерством цифровой трансформации сделали еще один шаг к полной цифровизации налоговых сервисов. Теперь подать годовую декларацию об имущественном положении и доходах, а также оформить налоговую скидку можно просто через портал «Дия». Об этом сообщила и. о. Главы ГНС Леся Карнаух.

Что известно о сервисе

«Представить декларацию на получение налоговой скидки граждане могут до конца года. В этом году ГНС уже получила 57,4 тысячи деклараций украинцев, желающих вернуть часть уплаченного НДФЛ за некоторые расходы», — отметила Карнаух.

Важно, что система подразумевает автоматическое предзаполнение данных на основе информации ГНС. Это значительно упрощает процесс подачи, минимизирует ошибки и сокращает время получения услуги.

Как воспользоваться сервисом

Авторизируйтесь на портале Дия с помощью КЭП.

Найдите услугу «Налоговое право на имущественное положение и доходы физических лиц».

Выберите опцию: задекларировать доход или получить налоговую скидку.

Проверьте данные — система подтянет информацию из баз ГНС.

Для налоговой скидки выберите вид и внесите сумму понесенных расходов по:

образование — оплата за детсад, школу и другие учебные заведения;

ипотеку — уплата процентов по кредиту;

страхование — взносы по договорам долгосрочного страхования жизни или негосударственного пенсионного обеспечения;

медицинские услуги — расходы на вспомогательные репродуктивные технологии или отдельные виды лечения;

благотворительность — пожертвования неприбыльным организациям.

Загрузите документы о расходах: квитанции, чеки, договоры с поставщиками услуг и т. д.

Внесите счет, на который вы хотите получить скидку.

Проверьте декларацию, подпишите КЭП и отправьте.