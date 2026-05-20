Государственная налоговая служба совместно с Министерством цифровой трансформации сделали еще один шаг к полной цифровизации налоговых сервисов. Теперь подать годовую декларацию об имущественном положении и доходах, а также оформить налоговую скидку можно просто через портал «Дия». Об этом сообщила и. о. Главы ГНС Леся Карнаух.
Налоговая скидка в несколько кликов: ГНС и Минцифры запустили новый сервис в Дии
Что известно о сервисе
«Представить декларацию на получение налоговой скидки граждане могут до конца года. В этом году ГНС уже получила 57,4 тысячи деклараций украинцев, желающих вернуть часть уплаченного НДФЛ за некоторые расходы», — отметила Карнаух.
Важно, что система подразумевает автоматическое предзаполнение данных на основе информации ГНС. Это значительно упрощает процесс подачи, минимизирует ошибки и сокращает время получения услуги.
Как воспользоваться сервисом
Авторизируйтесь на портале Дия с помощью КЭП.
Найдите услугу «Налоговое право на имущественное положение и доходы физических лиц».
Выберите опцию: задекларировать доход или получить налоговую скидку.
Проверьте данные — система подтянет информацию из баз ГНС.
Для налоговой скидки выберите вид и внесите сумму понесенных расходов по:
- образование — оплата за детсад, школу и другие учебные заведения;
- ипотеку — уплата процентов по кредиту;
- страхование — взносы по договорам долгосрочного страхования жизни или негосударственного пенсионного обеспечения;
- медицинские услуги — расходы на вспомогательные репродуктивные технологии или отдельные виды лечения;
- благотворительность — пожертвования неприбыльным организациям.
Загрузите документы о расходах: квитанции, чеки, договоры с поставщиками услуг
Внесите счет, на который вы хотите получить скидку.
Проверьте декларацию, подпишите КЭП и отправьте.
