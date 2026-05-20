Цена выросла в четыре раза: НБУ продал поврежденную обстрелами недвижимость Имэксбанка (фото)

Национальный банк Украины продал крупный комплекс зданий в Одессе, ранее принадлежавший обанкротившемуся Имэксбанку и переданный НБУ в счет погашения долга по кредитам рефинансирования. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Речь идет об имущественном комплексе общей площадью более 2300 квадратных метров. Отмечается, что в результате российских обстрелов в течение 2024 года здания потерпели значительные разрушения, что существенно сбило их первоначальную рыночную оценку.

На торгах в электронной системе «Prozorro.Продажи», состоявшихся 1 мая 2026 года, стартовая цена объекта была установлена на уровне почти 24,8 миллиона гривен. Однако из-за конкуренции между шестью участниками финальная стоимость лота взлетела почти в четыре раза — до 93 миллионов гривен (без учета НДС).

Победителем аукциона и новым владельцем одесской недвижимости стало ПК ООО «Осьминог». Национальный банк официально заключил с компанией договор купли-продажи во вторник, 19 мая 2026 года.

По словам заместителя главы НБУ Ярослава Матузко, это соглашение стало уже 20-й успешной продажей имущества неплатежеспособных финучреждений с начала 2026 года. Всего за неполные пять месяцев этого года центробанк реализовал собственное и приобретенное за долги имущество на сумму более 179 миллионов гривен.

НБУ признал Имэксбанк неплатежеспособным еще в январе 2015 года. На тот момент финучреждение должно государству по кредитам рефинансирования 3,4 млрд грн. Благодаря более десятилетней юридической и претензионной работе, судебным процессам и распродажам залогов на открытых аукционах регулятору удалось вернуть из этой суммы более 576 млн гривен.

В целом же в разрезе всей банковской системы, начиная с 2015 года, НБУ взыскал с банков-банкротов почти 20 млрд грн задолженности по рефинансированию. В настоящее время ее остаток составляет 32,9 млрд грн.