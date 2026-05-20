Авто на украинской регистрации хотят запретить еще в одной стране Европы

Чехия готовит масштабное ужесточение правил для украинских беженцев, непосредственно коснется владельцев автомобилей на украинской регистрации. Об этом пишет Сzechia-online.cz.

Планы правительства

Согласно правительственному документу, опубликованному на портале ODOK (eKLEP), уже с 2028 года эксплуатация машин на украинских номерах без чешской регистрации будет считаться незаконной.

Согласно плану, владельцы временной защиты должны будут официально зарегистрировать свои автомобили в чешском реестре транспортных средств. Также для таких авто станет обязательным прохождение регулярного технического осмотра STK по тем же правилам, которые действуют для граждан Чехии.

Процесс перехода на чешские номерные знаки планируется начать со следующего года. Документ пока имеет статус правительственного плана, а предварительной датой вступления в силу большинства изменений называют январь 2027 года.

После окончания переходного периода использование автомобилей на украинских номерах без местной регистрации может сопровождаться штрафами и конфискацией транспортных средств.