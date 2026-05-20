20 мая 2026, 19:05 Читати українською

Доллар на межбанке приближается к историческому максимуму: эксперт объяснил причину

Американская валюта на межбанковском рынке демонстрирует стремительный рост и идет к своему рекорду. Показатели уже достигли отметки 44,25−44,29 грн за доллар, тогда как исторический максимум по цене продаж составляет 44,34 грн. Причину такого взлета объяснил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

По его словам, за нынешним удорожанием доллара стоит скрытая стратегия Национального банка Украины, который при любой возможности искусственно удерживает курс евро, даже несмотря на его глобальное пике на мировых рынках. На международной арене евровалюта падает уже не первую неделю — сегодня пара евро/доллар просела до уровня 1,159, что является минимумом с 7 апреля.

Аналитик отмечает, что по европейской валюте заметна определенная инерция: при мировой коррекции вниз евро к гривне снижается гораздо медленнее, а при росте EUR/USD евро в Украине растет иногда даже стремительнее. Как результат, украинский доллар дорожает именно потому, что глобальный евро падает, а НБУ пытается сглаживать это падение внутри страны.

Почему НБУ спасает евро: главные факторы

Шевчишин выделил несколько причин, по которым регулятор кардинально изменил свои приоритеты в пользу европейской валюты.

Основное собрание, пошлины и акцизы сейчас привязаны к евро. Снижение его курса автоматически означает сокращение налоговых поступлений, что крайне невыгодно для государства.

Кредиты и гранты от западных партнеров теперь поступают преимущественно в евро. В частности, анонсированный масштабный кредит от Евросоюза в размере 90 миллиардов евро будет финансироваться именно в этой валюте. Низший курс евро привел бы к потерям бюджета при конвертации этих средств в гривну.

По состоянию на 31 марта 2026 года в структуре государственного и гарантированного государством долга Украины обязательства в евро составляют 44,1%, тогда как доля доллара вдвое меньше — 22,7%.

Общее движение страны в ЕС постепенно переводит все процессы на европейские рельсы. Более того, даже рядовые украинцы в своем чистом спросе последние месяцы все чаще ориентируются именно на покупку евро, а не доллара.

Читайте также: НБУ установил курс валют на четверг: доллар достиг нового исторического максимума

«Учитывая определенные факторы, НБУ при прочих равных условиях держит евро, пытается его контролировать и регулировать, как раньше это было по доллару. И только при значительном его снижении против доллара на мировом рынке будет давать евро корректироваться», — резюмирует Шевчишин.

Роман Мирончук
