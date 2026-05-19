Главное за вторник: рост цен на жилье и штраф для Укрпочты

НБУ отложил заморозку части капитала банков

Национальный банк отложил начало формированию буфера системной важности для банков и банковских групп до 2028 года. Соответствующее решение регулятор объяснил необходимостью сохранить активное кредитование экономики и поддержать финансирование восстановления критической инфраструктуры.

Плюс 30% в год: почему в Украине резко повысились цены на жилье

В Украине взлетели цены на квартиры и на первичке, и на вторичном рынке. По данным ЛУН, например, единицы в старом фонде в Тернополе за последний год подорожали на 37% (до $50 тыс.), в Одессе — на 25% (до $49,5 тыс.), в Киеве — на 11% (до $70 тыс.). Растет и стоимость квадратного метра жилья в новостройках.

Какие акции покупает Berkshire Hathaway после выхода Баффета на пенсию

Одна из крупнейших в мире инвестиционная компания Berkshire Hathaway отчиталась об изменении своего портфеля впервые после ухода на пенсию ее основателя Уоррена Баффета. Какие акции она сейчас активно покупает

НБУ оштрафовал Укрпочту на 1,7 миллиона гривен

Национальный банк Украины наложил на Укрпочту штраф в размере 1 700 000 грн. за нарушение законодательства, регулирующего деятельность на отечественном платежном рынке.

США продлили разрешение на покупку российской нефти еще на 30 дней

Соединенные Штаты продлили еще на 30 дней действие санкционного исключения, позволяющего отдельным странам покупать российскую нефть, чтобы поддержать страны, наиболее пострадавшие от энергетического кризиса на фоне войны с Ираном.