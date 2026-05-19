НБУ снова оштрафовал Укрпочту: что нарушила компания и сколько ей за это придется платить

Национальный банк Украины наложил на Укрпочту штраф в размере 1 700 000 грн. за нарушение законодательства, регулирующего деятельность на отечественном платежном рынке. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

Как отмечает центробанк, финансовые санкции связаны с тем, что компания не выполнила свою обязанность как поставщик финансовых платежных услуг и не обеспечила надлежащее функционирование системы корпоративного управления, системы внутреннего контроля, а также системы управления рисками.

Соответствующее решение Комитет по надзору и регулированию деятельности банков, надзору (оверсайта) платежной инфраструктуры НБУ принял в понедельник, 18 мая 2026 года.

Основания для штрафа

Решение о взыскании миллионного штрафа базируется на двух факторах:

Результаты текущего безвыездного надзора за деятельностью госкомпании.

Материалы плановой инспекционной проверки Укрпочты, которая проводилась по состоянию на 1 ноября 2025 года.

По итогам этого мониторинга регулятор зафиксировал нарушение требований профильного закона Украины «О платежных услугах», а также нормативов Положения о требованиях к системе управления предоставлятеля финансовых платежных услуг (утвержденного постановлением Правления НБУ № 123 от 10 октября 2024 г.).

Согласно действующим правилам, Укрпочта обязана перечислить сумму штрафа в государственный бюджет в течение 5 рабочих дней с момента официального получения решения Комитета НБУ.

Не первый штраф в этом году

«Минфин» писал, что в марте 2026 года НБУ наложил штраф на Укрпочту в размере 255 000 гривен из-за несоблюдения требований законодательства, регулирующего платежные услуги.

В феврале 2024 года Нацбанк оштрафовал Укрпочту на 17 387 053 грн за нарушение требований пункта 2 части второй статьи 8 Закона о НДП/ФТ в части невыполнения обязанности обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга.