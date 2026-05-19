19 мая 2026, 18:03 Читати українською

ФРС подсчитала, сколько американцев использовали криптовалюту в 2025 году

Около 10% взрослого населения США по итогам 2025 года использовали криптовалюту или инвестировали в нее. Об этом свидетельствуют данные свежего отчета Федеральной резервной системы (ФРС) об экономическом благополучии американских домохозяйств.

Этот показатель продемонстрировал устойчивый рост, став самым высоким за последние три года и уверенно превысив результаты 2023 и 2024 годов. Впрочем, на рынок пока не удалось побить абсолютный рекорд пандемийного 2021 года, когда о взаимодействии с цифровыми активами отчитывались 12% граждан США.

Как именно американцы используют крипту

Исследование американского центробанка выявило такую структуру использования цифровых активов среди респондентов:

  • Инвестиции — около 9% опрошенных покупали криптовалюту исключительно с целью сохранения и приумножения капитала;
  • Ежедневные расчеты еще 2% людей применяли цифровые монеты для оплаты продуктов либо услуг;
  • Личные переводы — только 1% респондентов использовали блокчейн для передачи средств родственникам или друзьям.

Аналитики ФРС заметили интересную социальную закономерность: популярность криптовалюты как платежного инструмента оказалась значительно выше среди людей, вообще не имеющих счетов в классических банках. В этом сегменте доля транзакций с цифровыми активами достигла 6%, в то время как среди пользователей традиционных банковских услуг этот показатель составляет всего 2%.

Клиенты голосуют за скорость

Более четверти (25%) тех, кто производил платежи в криптовалюте, отметили, что инициаторами таких расчетов часто выступали сами компании-продавцы. Среди главных преимуществ блокчейн-транзакций пользователи выделили высокую скорость проведения операций, конфиденциальность и низшие комиссии по сравнению с карточными переводами.

В то же время менее 10% опрошенных компаний заявили, что используют криптовалюты из-за более высокого уровня безопасности по сравнению с банковскими платежами или недоверия к традиционной финансовой системе.

Роман Мирончук
