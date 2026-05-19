Крупнейший оператор криптобанкоматов США объявил о банкротстве, его акции обвалились на 73%

Котировки акций компании Bitcoin Depot, которая является крупнейшим оператором криптобанкоматов в Северной Америке, подверглись сильному падению. В понедельник, 18 мая, бумаги компании на бирже Nasdaq рухнули более чем на 73%, опустившись до исторического минимума в 0,78 доллара за акцию. Падение продолжилось и на премаркете вторника, 19 мая, где акции потеряли еще 18%.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Причиной финансовой катастрофы стал официальный анонс компании о запуске добровольной процедуры банкротства. Процесс будет проходить под надзором суда, который должен обеспечить упорядоченное прекращение деятельности оператора и последующую распродажу его активов.

По словам генерального директора Bitcoin Depot Алекса Холмса, ужесточение регуляторных требований в США, введение жестких лимитов на транзакции, а в некоторых штатах — и прямой запрет на работу таких терминалов сделали текущую бизнес-модель компании абсолютно неуспешной и уязвимой к постоянным судебным тяжбам.

Зенит и падение Bitcoin Depot

Еще недавно Bitcoin Depot считался одним из лидеров индустрии. По данным профильного издания CryptoProwl, сеть компании насчитывала более 9 тысяч криптоматов в США и Канаде, позволявших клиентам покупать биткоины за наличные деньги.

В 2025 году бизнес демонстрировал стремительную экспансию: компания поглотила сеть National Bitcoin ATM (527 терминалов), вышла на рынок Гонконга, а журнал Newsweek даже включил ее в список величайших компаний Америки.

Однако в 2026 году ситуация развернулась на 180 градусов из-за комплекса проблем. Компания погрязла в громких судебных процессах. Ее обвинили в содействии криптомошенникам, ущерб от действий которых в этом секторе по итогам 2025 года взлетел на 58% — до рекордных 389 миллионов долларов. Несмотря на обновление протоколов безопасности и верификации клиентов, Bitcoin Depot не смог убедить регуляторов.

В марте 2026 года штат Коннектикут приостановил действие лицензии компании на денежные переводы, что привело к отставке предыдущего руководителя и назначению Алекса Холмса. Уже в следующем месяце, по данным Decrypt, хакеры сломали ИТ-системы компании и украли из ее кошельков 3,7 миллиона долларов.

В мае оператор сообщил Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), что вовремя не предоставит отчет за первый квартал 2026 года из-за выявленных ошибок в сверке наличных средств.

Согласно предварительным финансовым результатам, в первом квартале 2026 года выручка Bitcoin Depot рухнула почти вдвое (на 49,2%) — до $80,7 млн. Компания зафиксировала $9,5 млн чистого убытка, тогда как за аналогичный период 2025 года была $12,2 млн чистой прибыли. Руководство компании официально обвиняет в этом «чрезмерное регулирование» со стороны американских властей.