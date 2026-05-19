Минфин привлек через ОВГЗ в 3,6 раза больше, чем неделей ранее

Министерство финансов 19 мая на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 2,3 млрд грн, что на 1,66 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 641,4 млн грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

Что предлагали инвесторам

Облигации в гривне сроком 1,2 года со ставкой 15,15% годовых (с/с 15,14%) обеспечили поступление 332 млн гривен.

Облигации в гривне сроком 2 года с доходностью 15,87% годовых привлекли в бюджет 1,983 млн гривен.

С начала 2026 года государство уже привлекло более 147,9 млрд грн, а с начала полномасштабной войны — более 2,2 трлн. Все средства от размещения военных облигаций направляются на поддержку Вооруженных сил Украины и усиление финансовой устойчивости государства.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.