ВВП Украины в апреле вырос на 1% после продолжительного падения — ИЭД

Экономика Украины продемонстрировала первые признаки обновления после сложного начала года. По данным свежего выпуска Лунного экономического мониторинга, опубликованного Институтом экономических исследований и политических консультаций (ИЭД), в апреле 2026 г. реальный валовой внутренний продукт (ВВП) страны вырос на 1% по сравнению с апрелем прошлого года. Этому положительному сдвигу предшествовало три месяца подряд непрерывного сокращения показателя.

По итогам первого квартала 2026 года аналитики ИЭД фиксировали падение экономики на уровне 0,6%. Официальные предварительные данные Госстата оказались несколько более оптимистичными — минус 0,5%). Однако апрельский рывок позволил значительно улучшить общую годовую динамику.

Энергетический фактор и влияние Ближнего Востока

Главным драйвером стабилизации в апреле стали преимущественно бесперебойные поставки электроэнергии для промышленности и домохозяйств. Этому способствовали успешно отремонтированные мощности генерации и сетей передачи, а также более раннее завершение отопительного сезона, что снизило потребление газа и электричества. Полную стабильность удалось удержать даже, несмотря на то, что апрель оказался менее солнечным, чем март.

В то же время, бизнес столкнулся с серьезным внешним давлением: эскалация войны на Ближнем Востоке спровоцировала мировой рост цен на энергоносители, что существенно увеличило логистические и операционные расходы украинских предприятий.

Ситуация в ключевых секторах экономики

Энергетика, несмотря на улучшение доступа к питанию, ситуация в отрасли остается очень сложной. Производство электроэнергии и распределение газа в апреле сократились на 7% по сравнению с апрелем 2025 года.

Перерабатывающая промышленность продемонстрировала уверенный рост реальной валовой добавленной стоимости (ВДС) на 4%. Однако темпы замедлились по сравнению с прошлыми периодами из-за падения объемов производства в металлургическом секторе.

Торговля — сектор вырос на 4% на фоне улучшения потребительского спроса и оптимистических настроений среди предпринимателей.

Добывающая промышленность показала символический прирост на 1%, что объясняется низкой базой сравнения. Отрасль до сих пор приходит в себя от перебоев в добыче железной руды и газа, вызванных регулярными российскими обстрелами.

Транспорт получил серьезный удар — падение реальной ВДВ составило 7%. Главными причинами стали дорогостоящая логистика из-за высоких цен на горючее, уменьшения объемов перевозок нефти и руды, а также постоянные вражеские атаки на транспортную инфраструктуру.

Строительство — по оценкам экспертов, отрасль продемонстрировала минимальную положительную динамику.

Напомним

По прогнозу Berlin Economics и Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭД) в рамках проекта German Economic Team (GET) рост ВВП Украины в 2026 году составит 2,1%, а не 2,8%, как прогнозировалось ранее.