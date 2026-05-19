В апреле расходы госбюджета Украины достигли 433 миллиардов гривен: куда направили деньги

За январь — апрель 2026 года общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составляет 1,35 трлн грн, что на 163,6 млрд грн (13,8%) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Только за один месяц — апрель — из госбюджета было израсходовано 433,1 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Львиная часть — на безопасность и оборону

Расходы общего фонда государственного бюджета на безопасность и оборону за январь — апрель 2026 составили 854,1 млрд грн, или 63,3% от всех расходов общего фонда. В том числе, в апреле было израсходовано 283,1 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные месячной отчетности Государственной казначейской службы Украины от 15 мая 2026 года.

Структура расходов

В структуре расходов по экономической классификации наиболее направлено:

555,5 млрд грн — на оплату труда работникам бюджетной сферы с начислениями (в том числе в апреле — 147,1 млрд грн), или 41,2% от общего объема расходов, израсходованных за январь — апрель 2026 года (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 80,3 млрд;

235 млрд грн — на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) (в апреле — 65,5 млрд грн), или 17,4% от общего объема расходов, что на 22,1 млрд грн или на 10,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средства были направлены, в частности, на:

трансферт Пенсионному фонду для финансового обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям;

социальная защита детей и семей, защита граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства;

выплату жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа;

205,4 млрд грн — на субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям, организациям) (в апреле — 96,8 млрд грн), или 15,2% от общего объема расходов. Средства были направлены, в частности, на:

приобретение товаров для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Украины;

обеспечение медицинских мер отдельных государственных программ и комплексных мер программного характера;

151,4 млрд грн — на оплату использования товаров и услуг (в апреле — 53 млрд грн) или 11,2% от общего объема расходов. Средства были направлены, в частности, на:

поддержку Вооруженных сил Украины и других военных формирований и правоохранительных органов. Это приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания, оплата коммунальных услуг;

перечисление Национальной службой здоровья Украины на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения;

103,2 млрд грн — на обслуживание государственного долга (в апреле — 38,2 млрд грн), или 7,6% от общего объема (против аналогичного периода прошлого года выросли на 10,7 млрд грн, или на 11,6%);

75,1 млрд грн — на трансферты местным бюджетам (в апреле — 20,2 млрд грн), или 5,6% от общего объема (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 21,2 млрд грн, или на 39,3%).