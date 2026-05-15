15 мая 2026, 20:15

Главное за неделю: новые лимиты НБУ, пересмотр программы EFF

Главные новости недели:

Банки и НБУ обновили Меморандум: новые лимиты по картам, усиление мер по борьбе с мошенничеством и противодействие «дропам»

14 мая в Национальной ассоциации банков Украины состоялось подписание обновленной редакции Меморандума об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг. Документ призван устранить лазейки для финансовых махинаций и унифицировать правила игры для всего рынка.

Миссия МВФ отправляется в Украину: первый пересмотр программы EFF и борьба с теневой экономикой, составляющей 45 % ВВП

В ближайшие недели в Украину прибудет миссия Международного валютного фонда для первого пересмотра новой четырехлетней программы расширенного финансирования EFF на сумму 8,1 млрд долларов. Во время визита стороны обсудят выполнение Украиной обязательств по программе реформ, а также вопросы мобилизации внутренних доходов и сокращения теневого сектора экономики, который в настоящее время оценивается в 45% ВВП.

Пышный: НБУ не допускал бесконтрольного вывода средств из Украины для нерезидентов

Национальный банк упростил отдельные условия покупки и перевода валюты за границу для нерезидентов, работающих в украинских компаниях.

Украина получит 400 млн долларов через Европейское командование Вооруженных сил США — Пентагон

Предусмотренные американским бюджетом 400 млн долларов на поддержку Украины в 2026 году будут перечислены через Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM).

Годовая инфляция в США подскочила до трехлетнего максимума

В США годовая инфляция в апреле 2026 года ускорилась до 3,8% — это самый высокий показатель с мая 2023 года.

Финмониторинг проверяет покупку дорогой недвижимости и автомобилей

Государственная служба финансового мониторинга Украины начала отдельно анализировать крупные наличные операции, используемые для приобретения дорогой недвижимости, элитных автомобилей и другого имущества премиального сегмента.

Источник: Минфин
