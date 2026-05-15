Три четверти опрошенных экспертов ЕВА одобряют принятие нового Таможенного кодекса в 2026 году

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 мая 2026, 17:11 Читати українською

Три четверти опрошенных экспертов ЕВА одобряют принятие нового Таможенного кодекса в 2026 году

Европейская Бизнес Ассоциация представила результаты ежегодного исследования «Таможенный индекс» по итогам прошлого года. 72% опрошенных таможенных экспертов одобряют принятие нового Таможенного кодекса в 2026 году, рассматривая его как главный инструмент для перезагрузки системы.

Три четверти опрошенных экспертов ЕВА одобряют принятие нового Таможенного кодекса в 2026 году

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В то же время интегральная оценка Таможенного индекса несколько снизилась до 3,24 балла из 5 возможных по сравнению с 3,40 балла в 2024 году.

Все три компонента индекса демонстрируют умеренное снижение по сравнению с предыдущим годом:

  • Оценка качества таможенных услуг — 3,04 балла (3,08 в 2024 году)
  • Оценка уровня коррупции — 3,34 балла (3,53 в 2024 году)
  • Оценка работы системы «Единое окно» 3,34 балла (3,59 в 2024 году)

В то же время, зафиксирован ряд положительных тенденций: некоторое сокращение количества компаний, сталкивающихся с корректировкой таможенной стоимости, уменьшение частоты физических осмотров и дополнительного таможенного контроля.

Оценка качества предоставления таможенных услуг и профессионализма должностных лиц остается самой низкой среди составляющих индекса. Большинство респондентов — 54% — считают качество таможенных услуг удовлетворительным. Еще 26% оценили ее как высокую. В то же время 18% считают качество услуг и уровень профессионализма низкими, еще 2% очень низкими.

Оценка уровня коррупции

Несмотря на то, что общая динамика оценки уровня коррупции несколько ухудшилась, об увеличении коррупционных проявлений сообщили только 4% опрошенных (в 2024 году 6% и 14% в 2023). В то же время, 64% респондентов считают, что уровень коррупции на таможне остался неизменным, 24% зафиксировали его незначительное уменьшение, 8% — существенное снижение.

Оценка работы системы «Единое окно» традиционно занимала самую высокую позицию среди компонентов индекса, однако в 2025 году несколько снизилась. Так, 52% компаний оценивают работу системы удовлетворительно, 30% — хорошо, 8% — очень хорошо. Негативную оценку дали 10% респондентов.

Среди пожеланий развития системы бизнес называет: введение отражения статусов обработки документов в режиме реального времени, автоматизацию распределения заявлений и деклараций, интеграцию с другими государственными реестрами, а также полноценный электронный документооборот без бумажных копий.

54% компаний сообщили о проблемах с корректировкой таможенной стоимости — меньше, чем в 2024 году (60%). Проблемы с переклассификацией кода УКТВЭД по решению таможенных органов фиксируют 40% респондентов (по сравнению с 38% в 2024 и 27% в 2023 году).

Среди других вызовов при взаимодействии с таможней:

  • 47% сталкиваются с задержками без четко определенных причин (34% в 2024 г.)
  • 32% — с дополнительным таможенным контролем (менее 39% в 2024 г.)
  • 18% — с физическим осмотром и полной выгрузкой товара (22% в 2024 г.)

Респонденты также указывают на отсутствие единого подхода к применению норм, субъективности решений и затягиванию процедур.

Читайте также: Гостаможслужба запускает аттестацию всех таможенников: за отказ — увольнение

Трудности

Среди контролирующих органов, задействованных во время таможенного оформления, больше всего трудностей у бизнеса вызывает вопрос взаимодействия с Госпродпотребслужбой в рамках мер государственного контроля.

Половина опрошенных компаний — 50% — не сталкиваются с трудностями при признании документов о преференциальном происхождении при импорте. Однако 40% испытывают такие трудности иногда, а 10% часто.

Процедурой совместного транзита пользуется 18% опрошенных компаний, транзитными упрощениями — 16%. 60% компаний планируют получить статус АЭО (авторизованных экономических операторов) или отдельные упрощения (70% в 2024 году).

За последний год место таможенного оформления сменили 22% опрошенных компаний (30% в 2024 году). Среди изменивших: в 68% случаев это не было связано с проблемами таможенного оформления — преимущественно компании руководствовались логистическими или организационными соображениями.

Справочно

Таможенный индекс проводится Европейской бизнес ассоциацией с 2010 года.

Интегральный показатель состоит из трех компонентов — оценки уровня коррупции, качества таможенных услуг и работы «Единого окна». Индекс измеряется ежегодно. Отметка 3 нейтральна, максимальная оценка — 5 баллов.

Опрос проводился с 16 апреля по 5 мая 2026 года по итогам 2025 года, в нем приняли участие 50 таможенных экспертов из компаний-членов Ассоциации. Партнер исследования — Done.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Artem Doroshenkov и 17 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами