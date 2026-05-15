Три четверти опрошенных экспертов ЕВА одобряют принятие нового Таможенного кодекса в 2026 году

Европейская Бизнес Ассоциация представила результаты ежегодного исследования «Таможенный индекс» по итогам прошлого года. 72% опрошенных таможенных экспертов одобряют принятие нового Таможенного кодекса в 2026 году, рассматривая его как главный инструмент для перезагрузки системы.

В то же время интегральная оценка Таможенного индекса несколько снизилась до 3,24 балла из 5 возможных по сравнению с 3,40 балла в 2024 году.



Все три компонента индекса демонстрируют умеренное снижение по сравнению с предыдущим годом:

Оценка качества таможенных услуг — 3,04 балла (3,08 в 2024 году)

Оценка уровня коррупции — 3,34 балла (3,53 в 2024 году)

Оценка работы системы «Единое окно» 3,34 балла (3,59 в 2024 году)

В то же время, зафиксирован ряд положительных тенденций: некоторое сокращение количества компаний, сталкивающихся с корректировкой таможенной стоимости, уменьшение частоты физических осмотров и дополнительного таможенного контроля.



Оценка качества предоставления таможенных услуг и профессионализма должностных лиц остается самой низкой среди составляющих индекса. Большинство респондентов — 54% — считают качество таможенных услуг удовлетворительным. Еще 26% оценили ее как высокую. В то же время 18% считают качество услуг и уровень профессионализма низкими, еще 2% очень низкими.

Оценка уровня коррупции

Несмотря на то, что общая динамика оценки уровня коррупции несколько ухудшилась, об увеличении коррупционных проявлений сообщили только 4% опрошенных (в 2024 году 6% и 14% в 2023). В то же время, 64% респондентов считают, что уровень коррупции на таможне остался неизменным, 24% зафиксировали его незначительное уменьшение, 8% — существенное снижение.



Оценка работы системы «Единое окно» традиционно занимала самую высокую позицию среди компонентов индекса, однако в 2025 году несколько снизилась. Так, 52% компаний оценивают работу системы удовлетворительно, 30% — хорошо, 8% — очень хорошо. Негативную оценку дали 10% респондентов.



Среди пожеланий развития системы бизнес называет: введение отражения статусов обработки документов в режиме реального времени, автоматизацию распределения заявлений и деклараций, интеграцию с другими государственными реестрами, а также полноценный электронный документооборот без бумажных копий.



54% компаний сообщили о проблемах с корректировкой таможенной стоимости — меньше, чем в 2024 году (60%). Проблемы с переклассификацией кода УКТВЭД по решению таможенных органов фиксируют 40% респондентов (по сравнению с 38% в 2024 и 27% в 2023 году).



Среди других вызовов при взаимодействии с таможней:

47% сталкиваются с задержками без четко определенных причин (34% в 2024 г.)

32% — с дополнительным таможенным контролем (менее 39% в 2024 г.)

18% — с физическим осмотром и полной выгрузкой товара (22% в 2024 г.)

Респонденты также указывают на отсутствие единого подхода к применению норм, субъективности решений и затягиванию процедур.

Трудности

Среди контролирующих органов, задействованных во время таможенного оформления, больше всего трудностей у бизнеса вызывает вопрос взаимодействия с Госпродпотребслужбой в рамках мер государственного контроля.



Половина опрошенных компаний — 50% — не сталкиваются с трудностями при признании документов о преференциальном происхождении при импорте. Однако 40% испытывают такие трудности иногда, а 10% часто.



Процедурой совместного транзита пользуется 18% опрошенных компаний, транзитными упрощениями — 16%. 60% компаний планируют получить статус АЭО (авторизованных экономических операторов) или отдельные упрощения (70% в 2024 году).



За последний год место таможенного оформления сменили 22% опрошенных компаний (30% в 2024 году). Среди изменивших: в 68% случаев это не было связано с проблемами таможенного оформления — преимущественно компании руководствовались логистическими или организационными соображениями.

Справочно

Таможенный индекс проводится Европейской бизнес ассоциацией с 2010 года.



Интегральный показатель состоит из трех компонентов — оценки уровня коррупции, качества таможенных услуг и работы «Единого окна». Индекс измеряется ежегодно. Отметка 3 нейтральна, максимальная оценка — 5 баллов.



Опрос проводился с 16 апреля по 5 мая 2026 года по итогам 2025 года, в нем приняли участие 50 таможенных экспертов из компаний-членов Ассоциации. Партнер исследования — Done.