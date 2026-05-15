Roundhill Memory стал самым быстрорастущим ETF в истории

Через пять недель после запуска фонд Roundhill Memory ETF (DRAM) привлек более 6 млрд долларов активов, побив даже дебютный рекорд Bitcoin ETF от BlackRock в 2024 году. Об этом сообщает Reuters.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Рекордный старт

ETF стартовал 2 апреля и уже за 10 торговых дней собрал первый миллиард долларов. В минувшую пятницу, на фоне успешного дня для производителей микросхем, фонд привлек 1 млрд долларов чистых притоков за одну торговую сессию.

Большинство других ETF в сегменте полупроводников включают лишь одного крупного производителя памяти — американскую компанию Micron. В состав DRAM также входят основные конкуренты Micron: южнокорейские SK Hynix и Samsung Electronics, акции которых торгуются вблизи рекордных уровней. Рыночный стратег Interactive Brokers Стив Сосник отметил, что для многих инвесторов фонд является удобным способом получить доступ к привлекательным, но труднодоступным корейским акциям, а также к японским и тайваньским игрокам отрасли.

Частные инвесторы

Исследовательская компания Vanda Research, отслеживающая активность розничных трейдеров, зафиксировала рекордный однодневный приток средств от индивидуальных инвесторов в размере 55 млн долларов — это больше, чем эта же категория вкладывала в акции Nvidia. Vanda назвала DRAM «символом продолжающегося ажиотажа вокруг полупроводников».

Глобальный макростратег Vanda Вирадж Патель заявил агентству Reuters, что не может найти ни одного ETF, в котором розничные инвесторы купили бы столько за столь короткий срок.

Риски перегретого рынка

Во вторник цены на DRAM упали на 7% на фоне отката производителей чипов от недавних максимумов, в то время как более широкий индекс полупроводников Philadelphia SOX снизился в меньшей степени. Даже оптимистично настроенные инвесторы начинают опасаться, что сегмент перекуплен, а перегретый тренд неизбежно охладится. В то же время Сосник из Interactive Brokers отметил, что даже после вторничного отката DRAM торгуется выше ключевых скользящих средних.