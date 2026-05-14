Пышный: НБУ не разрешал бесконтрольный вывод средств из Украины для нерезидентов

Национальный банк упростил отдельные условия покупки и перевода валюты за границу для нерезидентов, работающих в украинских компаниях. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный в Верховной Раде, комментируя последний пакет валютных смягчений.

Что говорит Пышный

По его словам, этот пакет изменений был подготовлен в ответ на запросы бизнес-ассоциаций и с учетом обороноспособности.

Пышный отметил, что в рамках последнего пакета Нацбанк принял четыре важных решения.

В частности, НБУ упростил покупку валюты для оборонных предприятий, увеличил возможности покупки и перевода валюты за границу для военнослужащих-нерезидентов с целью привлечения легионеров в Силы обороны, создал условия для реализации правительственной программы поддержки украинцев за рубежом, а также упростил отдельные условия покупки и перевода валюты для привлечения высококлассных специалистов-нерезидентов.

Разрешение о выводе средств без ограничений

В то же время глава НБУ подчеркнул, что о разрешении выводить деньги из Украины без ограничений речь не идет.

«Мы не предоставили нерезидентам возможность бесконтрольно перечислять деньги. Мы упростили условия покупки и перевода валюты для нерезидентов, ведь существующие ограничения значительно усложняли привлечение высококвалифицированных специалистов-нерезидентов в украинские компании», — пояснил Пышный.

По его словам, такие специалисты могут перечислять за границу только те средства, которые получают как заработную плату или приравнены к ней выплаты согласно законодательству.

Пышный подчеркнул, что смягчение касается исключительно нерезидентов — людей, постоянно проживающих за границей и оказывающих свои услуги украинским компаниям.

Речь идет не только о наблюдательных советах банков, но и о руководстве других компаний, в частности, оборонной сферы. Украинские компании смогут осуществлять выплаты на зарубежные счета нерезидентов, являющихся членами наблюдательных советов, директорами или представителями исполнительного органа.

По словам Пышного, это касается выплат, начисленных с 1 мая 2026 года.

Что это решает

В НБУ считают, что такое смягчение решает ключевую проблему — сложность привлечения высококвалифицированных нерезидентов в украинские компании, в частности, для перезагрузки наблюдательных советов государственных предприятий и банков.