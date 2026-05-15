Банки и НБУ обновили Меморандум: новые карточные лимиты, усиление антифрода и противодействие «дропам»

14 мая в Национальной ассоциации банков Украины состоялось подписание обновленной редакции Меморандума об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг. Документ призван закрыть лазейки для финансовых махинаций и унифицировать правила игры для всего рынка. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Документ подготовлен при участии Национальной ассоциации банков Украины и Ассоциации украинских банков и остается открытым для присоединения других участников финансового рынка.

Обновленная версия Меморандума была наработана в рамках профильного комитета НАБУ. В ходе обсуждения банки согласовали общие подходы к работе с клиентами, направленные на усиление противодействия финансовым схемам, которые становятся сложнее из-за развития цифровых платежных сервисов и новых инструментов обхода контроля.

Первый Меморандум был подписан 10 декабря 2024 года. Тогда к нему присоединились четыре крупных банка-эмитента, а впоследствии количество участников возросло. По состоянию на 2026 год к инициативе присоединилось более 50 банков и финансовых учреждений.

Зачем обновили Меморандум

Ключевая цель документа — повышение прозрачности рынка платежных услуг, предотвращение мошенничества и недопущение использования банковской системы в незаконных целях путем внедрения единых правил для всех подписантов.

В банковском секторе отмечают, что унифицированные подходы должны снизить риски «миграции» подозрительных операций между различными учреждениями и усложнить использование платежной инфраструктуры для теневых схем.

Президент НАБУ Сергей Наумов отметил, что эффективное противодействие финансовым схемам невозможно без единых правил для всего рынка, поскольку разные подходы создают возможности для злоупотреблений. В то же время, по его словам, обновленные правила должны повысить прозрачность рынка без ущерба добросовестным клиентам.

Обновленный документ учитывает новые вызовы, связанные с стремительным развитием технологий и мошеннических схем. В частности, он детализирует подходы к работе с вновь и неактивными ФЛП, внедряет отдельные механизмы для юридических лиц с повышенным риском, а также усиливает антифрод-контроль и мониторинг операций, связанных с использованием так называемых «дропов» — лиц, чьи счета могут использоваться в незаконных финансовых схемах.

В то же время банки подчеркивают, что Меморандум не вводит новые законодательные ограничения и не изменяет требования финансового мониторинга. Его цель — унифицировать рыночные практики и сделать более понятными и прогнозируемыми.

В документе предусмотрен риск-ориентированный подход: ограничения и контроль применяются в зависимости от профиля клиента, характера операций и подтвержденных источников доходов. Для клиентов с прозрачной деятельностью условия обслуживания остаются без изменений.

Отдельно Меморандум предусматривает развитие обмена информацией между участниками рынка, автоматизацию антифрод-систем и усовершенствование инструментов подтверждения доходов клиентов в соответствии с требованиями НБУ.

Банковский сектор также ожидает дальнейших регуляторных решений относительно централизованных механизмов обмена информацией о рисковых операциях и создания реестра лиц, платежные операции которых требуют усиленного контроля.

Меморандум остается добровольным: банки присоединяются к нему по собственному желанию. В настоящее время документ подписали 25 поставщиков платежных услуг.

Что изменится для клиентов

Для обычных физических лиц изменения не предусматриваются.

Лимиты карточных переводов для рисковых клиентов остаются на уровне 2025 года:

для клиентов «высокого» риска — до 50 тыс. грн/мес;

для клиентов «среднего» и «низкого» риска — до 100 тыс. грн/мес.

Новые правила для ФЛП и бизнеса

Для ФЛП и юридических лиц вводятся новые лимиты для вновь и неактивных субъектов хозяйствования.

С 14 августа 2026 года:

ФЛП 1 группы — до 600 тыс. грн/мес;

ФЛП 2−3 группы — до 3 млн грн/мес;

юридические лица — до 5 млн грн/мес.

С 14 ноября 2026 года лимиты будут снижены: