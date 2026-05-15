Акции Boeing упали на 4% после объявления о сделке с Китаем на поставку 200 самолетов

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином Китай согласился приобрести 200 пассажирских самолетов у компании Boeing. Эта цифра оказалась значительно ниже предыдущих прогнозов аналитиков, что мгновенно спровоцировало падение акций американского авиапроизводителя. Об этом сообщает Reuters 14 мая.

Разочарование Уолл-стрит

На фоне заявлений Трампа в эфире телеканала Fox News акции Boeing упали на 4,1% во время торгов в четверг. Детали контракта: сроки поставок и конкретные модели самолетов пока остаются неизвестными. Рынок ожидал гораздо большего масштаба — накануне саммита источники отмечали, что обсуждается пакет на 500 узкофюзеляжных самолетов модели 737 MAX с возможностью дополнительного заказа более дорогих широкофюзеляжных лайнеров. Вместо этого президент США ограничился фразой о договоренности относительно «200 больших самолетов». Белый дом пока не прокомментировал негативную реакцию фондового рынка. Известно также, что Китай ведет переговоры о параллельном соглашении аналогичного размера с европейской компанией Airbus.

Дипломатический контекст и правила игры

Крупный авиационный контракт должен был стать одним из ключевых деловых результатов встречи лидеров двух государств, которая закрепила хрупкое торговое перемирие. В октябре прошлого года Трамп приостановил действие трехзначных пошлин на китайские товары, а Си Цзиньпин отказался от блокирования глобальных поставок редкоземельных металлов.

Аналитики отмечают: закупки самолетов китайскими авиакомпаниями требуют одобрения центрального правительства и почти всегда связаны с громкими дипломатическими визитами. Аналитик аэрокосмического сектора банка BNP Paribas Метт Акерс отметил, что конечный эксплуатант самолета часто остается неизвестным вплоть до момента его поставки. По его словам, инвесторы восприняли текущие результаты как не оправдавшие ожиданий, хотя дальнейшие заказы еще возможны.

Для продвижения интересов американского бизнеса Трампа в Пекине сопровождали главный исполнительный директор Boeing Келли Ортберг и глава GE Aerospace Ларри Калп. В прошлом месяце Ортберг подчеркивал, что рассчитывает именно на поддержку администрации Трампа для заключения этой сделки.