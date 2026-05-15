За январь-апрель 2026 поступления от земельного налога составили 15,8 млрд грн. Это на 14,3% (или почти на 2 млрд грн) больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
С начала года украинцы уплатили почти 16 млрд грн земельного налога
Какие регионы заплатили больше всего
Среди регионов-лидеров по объемам поступлений:
- Днепропетровская область — 3 млрд грн;
- г. Киев — 2,3 млрд грн;
- Одесская область — 1,4 млрд грн;
- Львовская область — 1,2 млрд грн.
В ГНС напомнили, что земельный налог является обязательным местным платежом и входит в состав налога на имущество. Его платят владельцы земельных участков, земельных паев и постоянные землепользователи.
Правила расчета и сроки оплаты
Физическим лицам налог начисляют контролирующие органы по месту нахождения земельного участка. После этого плательщики получают налоговое уведомление-решение, на основании которого производится уплата. Уплатить сумму необходимо в течение 60 дней с момента получения уведомления.
Юридические лица рассчитывают земельный налог без помощи других. Для этого предприятия ежегодно до 20 февраля подают декларацию в налоговую службу и самостоятельно определяют сумму платежа исходя из площади земельного участка, нормативной денежной оценки и ставок, установленных местными советами.
Кто имеет право на льготы
Законодательством предусмотрены льготы по уплате земельного налога для отдельных категорий граждан в пределах установленных норм земельного участка, а за его превышение налог уплачивается в общем порядке.
В частности, частично или полностью увольняются:
- пенсионеры (по возрасту);
- лица с инвалидностью I и II группы;
- ветераны войны и участники боевых действий;
- многодетные семьи;
- граждане, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы.
В ГНС также отметили, что даже в случае неполучения налогового уведомления обязанность уплаты налога сохраняется за собственником земли, а проверить начисления можно через электронный кабинет плательщика.
