С начала года украинцы уплатили почти 16 млрд грн земельного налога

За январь-апрель 2026 поступления от земельного налога составили 15,8 млрд грн. Это на 14,3% (или почти на 2 млрд грн) больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Какие регионы заплатили больше всего

Среди регионов-лидеров по объемам поступлений:

Днепропетровская область — 3 млрд грн;

г. Киев — 2,3 млрд грн;

Одесская область — 1,4 млрд грн;

Львовская область — 1,2 млрд грн.

В ГНС напомнили, что земельный налог является обязательным местным платежом и входит в состав налога на имущество. Его платят владельцы земельных участков, земельных паев и постоянные землепользователи.

Правила расчета и сроки оплаты

Физическим лицам налог начисляют контролирующие органы по месту нахождения земельного участка. После этого плательщики получают налоговое уведомление-решение, на основании которого производится уплата. Уплатить сумму необходимо в течение 60 дней с момента получения уведомления.

Юридические лица рассчитывают земельный налог без помощи других. Для этого предприятия ежегодно до 20 февраля подают декларацию в налоговую службу и самостоятельно определяют сумму платежа исходя из площади земельного участка, нормативной денежной оценки и ставок, установленных местными советами.

Кто имеет право на льготы

Законодательством предусмотрены льготы по уплате земельного налога для отдельных категорий граждан в пределах установленных норм земельного участка, а за его превышение налог уплачивается в общем порядке.

В частности, частично или полностью увольняются:

пенсионеры (по возрасту);

лица с инвалидностью I и II группы;

ветераны войны и участники боевых действий;

многодетные семьи;

граждане, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы.

В ГНС также отметили, что даже в случае неполучения налогового уведомления обязанность уплаты налога сохраняется за собственником земли, а проверить начисления можно через электронный кабинет плательщика.