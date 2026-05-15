Кабмин снял ограничения на выезд за границу для женщин-госслужащих: кто сохраняет статус «невыездных»

Правительство Украины приняло решение об отмене ограничений на пересечение государственной границы для женщин, работающих в государственном секторе. Отныне большинство категорий работниц органов власти, местного самоуправления, государственных предприятий и судебной ветви власти могут выезжать за пределы страны без дополнительных разрешений или служебных командировок. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Подробности новых правил пересечения границы

Согласно сообщению пресс-службы Кабинета Министров Украины, новые правила распространяются на женщин независимо от занимаемых ими должностей в органах местного самоуправления, на государственных предприятиях и в судах. Этот шаг фактически отменяет специальные условия, действовавшие для женщин-чиновниц с начала полномасштабного вторжения. Хотя общий запрет на выезд из Украины касается прежде всего мужчин призывного возраста, отдельные подзаконные акты ранее существенно ограничивали мобильность женщин, занятых в государственном секторе.

Процесс либерализации начался ещё в сентябре 2025 года, когда правительство разрешило свободный выезд женщинам-депутатам местных советов, не являющимся должностными лицами. Дальнейший импульс этой теме придало обращение Высшего совета правосудия от 23 апреля 2026 года, в котором говорилось о необходимости урегулирования статуса женщин-судей и государственных служащих.

Перечень должностей, в отношении которых по-прежнему действует запрет

Несмотря на общее смягчение мер, правительство сохранило жесткие требования для руководящего звена государства. Ограничения на выезд без служебной цели (командировки) по-прежнему будут действовать в отношении: