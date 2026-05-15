15 мая 2026, 19:15 Читати українською

Кабмин снял ограничения на выезд за границу для женщин-госслужащих: кто сохраняет статус «невыездных»

Правительство Украины приняло решение об отмене ограничений на пересечение государственной границы для женщин, работающих в государственном секторе. Отныне большинство категорий работниц органов власти, местного самоуправления, государственных предприятий и судебной ветви власти могут выезжать за пределы страны без дополнительных разрешений или служебных командировок. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности новых правил пересечения границы

Согласно сообщению пресс-службы Кабинета Министров Украины, новые правила распространяются на женщин независимо от занимаемых ими должностей в органах местного самоуправления, на государственных предприятиях и в судах. Этот шаг фактически отменяет специальные условия, действовавшие для женщин-чиновниц с начала полномасштабного вторжения. Хотя общий запрет на выезд из Украины касается прежде всего мужчин призывного возраста, отдельные подзаконные акты ранее существенно ограничивали мобильность женщин, занятых в государственном секторе.

Процесс либерализации начался ещё в сентябре 2025 года, когда правительство разрешило свободный выезд женщинам-депутатам местных советов, не являющимся должностными лицами. Дальнейший импульс этой теме придало обращение Высшего совета правосудия от 23 апреля 2026 года, в котором говорилось о необходимости урегулирования статуса женщин-судей и государственных служащих.

Перечень должностей, в отношении которых по-прежнему действует запрет

Несмотря на общее смягчение мер, правительство сохранило жесткие требования для руководящего звена государства. Ограничения на выезд без служебной цели (командировки) по-прежнему будут действовать в отношении:

  • членов Кабинета Министров и руководства министерств;
  • руководителей центральных органов исполнительной власти и их заместителей;
  • представителей Офиса Президента, аппарата Верховной Рады, Совета национальной безопасности и обороны;
  • сотрудников Службы безопасности Украины и Национального банка;
  • народных депутатов;
  • судей Верховного и Конституционного судов, а также прокуроров Генеральной прокуратуры;
  • руководителей государственных органов и предприятий общегосударственного значения.
Автор:
Ярослав Голобородько
Журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментарии - 3

crowl
15 мая 2026, 20:00
Я досі невиїзний. Хоча виїжати не дуже і хочеться. Кайфую в Україні, тут 4 сезони, я на місці за рік подорожую в 3 біоми.
Гроші — пасивно ОВДП працюють і мінфін платить справно шомісяця купони, нічо не роблю, безробітний.
Техніка, комп, інтернет оптоволокно, сонячна електростанція, все є і возять без проблем, світло не вимикають з нею.
Кайф.
40к зелені в рік відвалити шоб поїхати в недорозвинуті ЄС чи США? Хаха, розбігся. 40к зелені генерить мені 500 баксів на місяць в ОВДП.
Evie Walsh
15 мая 2026, 21:36
Таблетки забыл выпить
BigBend
15 мая 2026, 20:11
Конституцією у нас підтерлись.
