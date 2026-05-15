Миссия МВФ едет в Украину: первый пересмотр программы EFF и борьба с теневой экономикой в 45% ВВП

Миссия Международного валютного фонда в ближайшие недели прибудет в Украину для первого пересмотра новой четырехлетней программы расширенного финансирования EFF в размере $8,1 млрд. Во время визита стороны обсудят выполнение Украиной обязательств по программе реформ, а также вопросы мобилизации внутренних доходов и сокращения теневого сектора экономики, который сейчас оценивается в 45% ВВП. Об этом во время брифинга сообщила представитель МВФ Джулия Козак.

По ее словам, в рамках миссии представители Фонда проведут переговоры с украинскими властями по выполнению структурных реформ, в том числе двух обязательств, связанных с налогом на добавленную стоимость.

Как сообщалось ранее, новая программа EFF предусматривает, что Украина примет законодательство о введении НДС для физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе, а также на импортные посылки стоимостью до 150 евро.

Впрочем, по словам украинских чиновников, в середине апреля Киев и МВФ договорились отсрочить введение НДС для упрощенцев на один год. Законопроект по налогообложению международных посылок уже принят в первом чтении, однако его рассмотрение во втором чтении затягивается.

Казак напомнила, что новая программа финансирования сопровождается масштабным пакетом реформ, который Украина согласовала вместе с Фондом для поддержки макрофинансовой стабильности и продвижения к членству в Европейском Союзе.

По ее словам, программа должна обеспечить не только значительную международную финансовую поддержку, но и помочь Украине увеличить внутренние доходы бюджета в условиях больших военных расходов.

«Мы поддерживаем усилия власти по расширению налоговой базы, в частности, путем сокращения неформального сектора. В настоящее время его объем оценивается примерно в 45% ВВП. Выведение хотя бы части этого сектора в официальную экономику, где бизнес будет платить налоги, будет очень важным для Украины», — отметила представитель МВФ.

Она добавила, что вопросы детенизации и других мер по увеличению доходов бюджета также будут обсуждаться в ходе предстоящей миссии.

«Минфин» писал, что новая программа EFF для Украины на $8,1 млрд была утверждена в феврале 2026 года. Она заменила предыдущую четырехлетнюю программу в размере $15,6 млрд, которая действовала с марта 2023 года. В рамках предыдущей программы Украина получила девять траншей на общую сумму в $10,6 млрд.

Первый транш по новой программе — около $1,5 млрд — поступил в госбюджет Украины в начале марта.

На 2026 год запланировано еще три просмотра программы — в июне, сентябре и декабре. В случае успешного прохождения пересмотров, Украина сможет получить дополнительное финансирование от МВФ.

В целом новая программа предусматривает привлечение для Украины внешнего финансирования на сумму $136,5 млрд в базовом сценарии и до $146,3 млрд в негативном.