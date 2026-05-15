Миссия МВФ едет в Украину: первый пересмотр программы EFF и борьба с теневой экономикой в 45% ВВП

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 мая 2026, 9:05 Читати українською

Миссия МВФ едет в Украину: первый пересмотр программы EFF и борьба с теневой экономикой в 45% ВВП

Миссия Международного валютного фонда в ближайшие недели прибудет в Украину для первого пересмотра новой четырехлетней программы расширенного финансирования EFF в размере $8,1 млрд. Во время визита стороны обсудят выполнение Украиной обязательств по программе реформ, а также вопросы мобилизации внутренних доходов и сокращения теневого сектора экономики, который сейчас оценивается в 45% ВВП. Об этом во время брифинга сообщила представитель МВФ Джулия Козак.

Миссия МВФ едет в Украину: первый пересмотр программы EFF и борьба с теневой экономикой в 45% ВВП

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

По ее словам, в рамках миссии представители Фонда проведут переговоры с украинскими властями по выполнению структурных реформ, в том числе двух обязательств, связанных с налогом на добавленную стоимость.

Как сообщалось ранее, новая программа EFF предусматривает, что Украина примет законодательство о введении НДС для физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе, а также на импортные посылки стоимостью до 150 евро.

Впрочем, по словам украинских чиновников, в середине апреля Киев и МВФ договорились отсрочить введение НДС для упрощенцев на один год. Законопроект по налогообложению международных посылок уже принят в первом чтении, однако его рассмотрение во втором чтении затягивается.

Читайте также: НДС для ФЛП отложили: МВФ и правительство будут искать альтернативу

Казак напомнила, что новая программа финансирования сопровождается масштабным пакетом реформ, который Украина согласовала вместе с Фондом для поддержки макрофинансовой стабильности и продвижения к членству в Европейском Союзе.

По ее словам, программа должна обеспечить не только значительную международную финансовую поддержку, но и помочь Украине увеличить внутренние доходы бюджета в условиях больших военных расходов.

«Мы поддерживаем усилия власти по расширению налоговой базы, в частности, путем сокращения неформального сектора. В настоящее время его объем оценивается примерно в 45% ВВП. Выведение хотя бы части этого сектора в официальную экономику, где бизнес будет платить налоги, будет очень важным для Украины», — отметила представитель МВФ.

Она добавила, что вопросы детенизации и других мер по увеличению доходов бюджета также будут обсуждаться в ходе предстоящей миссии.

Читайте также: Налог международных посылок: комитет Рады поддержал пакет законопроектов

Напомним

«Минфин» писал, что новая программа EFF для Украины на $8,1 млрд была утверждена в феврале 2026 года. Она заменила предыдущую четырехлетнюю программу в размере $15,6 млрд, которая действовала с марта 2023 года. В рамках предыдущей программы Украина получила девять траншей на общую сумму в $10,6 млрд.

Первый транш по новой программе — около $1,5 млрд — поступил в госбюджет Украины в начале марта.

На 2026 год запланировано еще три просмотра программы — в июне, сентябре и декабре. В случае успешного прохождения пересмотров, Украина сможет получить дополнительное финансирование от МВФ.

В целом новая программа предусматривает привлечение для Украины внешнего финансирования на сумму $136,5 млрд в базовом сценарии и до $146,3 млрд в негативном.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+45
crowl
crowl
15 мая 2026, 9:25
#
Зарплати в 4000 доларів хай краще зроблять. Клоуни, тут в людей після оподаткування зарплата 300 баксів на місяць. А пенсії 100. зза таке бабло не знаю як люди не шкодять. Я би не працював, а шкодив!!!
за смердючі 8 мільярдів ходять шкодять людям, відміняють 150 єврові ліміти, всякі податки вводять. Таке враження шо 8 мільярдів це кістка. Я би мінімум 800 просив за такі речі
Простими словами 8 мільядів для країни це співставно шо людина прийшла в швидко гроші, взяла кредит на 30 днів на 1 місячну зарплату і пообіцяля до смерті платити і віддавати, слів нема шоб не написати банвордів
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 11 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами