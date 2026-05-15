Что будет с ценами в Украине, если нефть подорожает до $100 за баррель? В новом видео финансовый эксперт Алексей Козырев объясняет, как рост цен на нефть и горючее может повлиять на продукты, транспорт, импортные товары, инфляцию, ВВП и курс гривны.
Ускорится ли инфляция: что подорожает в Украине из-за дорогой нефти (видео)
Первое подорожание украинцы могут ощутить в ежедневных расходах: продукты, логистика, городской и пригородный транспорт. По оценке эксперта, отдельные продовольственные товары могут прибавить еще 5−10%, транспорт — до 15%, а импортные вещи — несколько процентов из-за более дорогой доставки.
В то же время, для Украины есть и определенные положительные факторы: рост мировых цен на агропродукцию может увеличить экспортную выручку, а развитие оборонного комплекса — поддержать валютный рынок.
Источник: Минфин
