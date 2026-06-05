96 из 100 операций с платежными картами в Украине стали безналичными — НБУ (инфографика)

В Украине продолжает стремительно расти сектор безналичных платежей. За I квартал 2026 года общее количество транзакций (как безналичных, так и по получению наличных) с использованием карт украинских эмитентов в Украине и за рубежом достигло 2 300 млн шт., а их сумма составила 1 830,6 млрд грн. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года было зафиксировано 2 191,3 млн. операций на 1 646,5 млрд. грн. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

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Львиная доля от этого объема приходится именно на безналичные расчеты — 2 208,8 млн. операций на сумму 1 232,5 млрд. грн. Это показывает рост на 5,9% по количеству и на 14,8% по сумме по сравнению с первым кварталом прошлого года. Таким образом, доля безналичных транзакций по количеству достигла 96%, а по сумме — 67,3% (в прошлом году было 95,2% и 65,2% соответственно).

Куда украинцы тратят средства с карточек

Торговые сети — самый популярный способ оплаты: 74,3% от общего количества и 52,3% от суммы (1 640,4 млн сделок на 644,1 млрд грн). Средний чек здесь вырос с 344 грн. в прошлом году до 393 грн.

Переводы с карты на карту составляют 25,3% по сумме и 7,2% по количеству. В то же время, наблюдается тенденция к снижению их доли (в I квартале 2025 года было 28,1% по сумме и 7,8% по количеству). Средний чек вырос с 1845 грн до 1968 грн.

Интернет-покупки — оплата товаров и услуг в сети занимает 16,9% по сумме и 14,5% по количеству со средним чеком в 654 грн, который в прошлом году составил 580 грн.

Платежная инфраструктура

По данным регулятора, платежная инфраструктура продолжает расширяться: количество POS-терминалов в марте выросло до 563,4 тыс. шт. (почти на 1% с начала года), а точек продажи, принимающих карты, — на 6,6% (до 654,5 тыс. шт.). В то же время, банкоматная сеть осталась стабильной — 15,7 тыс. единиц.

Общее количество эмитированных карт в Украине в марте достигло 151,7 млн шт. (+2% с начала года). Однако количество активных карточек, по которым ежемесячно совершались операции, незначительно сократилось — на 6,2% (до 61,4 млн шт. по сравнению с 65,4 млн в начале года). В НБУ это объясняют завершением ряда государственных программ социальной поддержки (таких как «Зимняя Поддержка» и «Теплая зима»), под которые массово открывались карты.

Токенизированные карты

Популярными среди украинцев остаются и токенизированные платежные карты, их количество с начала года почти не изменилось и составило 20,6 млн. шт. Среди всех активных карточек токенизирована каждая третья (33,5%).

Как следствие, все меньшее количество операций осуществляется в торговой и сервисной сетях с физическим считыванием данных с носителя платежной карты. В I квартале этого года доля таких операций составила 1,5% по сумме и 0,9% по количеству (в I квартале 2025 года — 3,1% и 2,2% соответственно).

Остальные операции были бесконтактными (с бесконтактной картой или с помощью смартфонов и других гаджетов). Их сумма в I квартале 2026 составила 634,4 млрд грн (в I квартале 2025 года — 507,2 млрд грн).