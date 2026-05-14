Главное за четверг: дополнительные выплаты военным, продолжение защиты украинцев в ЕС и е-Карту налогоплательщика

40 тысяч гривен в сутки штурмовикам: Правительство готовит проект постановления о дополнительных выплатах военным

Правительство работает над проектом постановления о дополнительной доплате военнослужащим. Документ пока еще не принят, однако его положения уже обсуждаются. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

ЕС готовит продолжение защиты украинцев до 2028 года

Специальная посланница Европейского Союза по украинцам Ильва Йоганссон ожидает, что ЕС продолжит действие временной защиты для украинцев еще на год — до 2028 года. Об этом она сказала в интервью украиноязычному видеоподкасту DW «Вас вызывает Брюссель».

Пышный: НБУ не разрешал бесконтрольный вывод средств из Украины для нерезидентов

Национальный банк упростил отдельные условия покупки и перевода валюты за границу для нерезидентов, работающих в украинских компаниях. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный в Верховной Раде, комментируя последний пакет валютных смягчений.

Бумажный ИНН больше не нужен: е-Карту налогоплательщика теперь можно оформить в «Дие»

Теперь украинцы могут оформить электронную Карточку налогоплательщика (РНОКПП) непосредственно в приложении «Дия». Услуга доступна как для взрослых, так и детей, что полностью нивелирует потребность в физическом бумажном документе.