В приложении «Дия» запустили Дия.АІ — интеллектуального помощника, который изменяет способ взаимодействия граждан с государственными сервисами. Теперь вместо самостоятельного поиска нужного сервиса, пользователи могут просто описать свою проблему в чате, а ИИ-агент сделает все остальное. Об этом сообщает прессслужба «Дии».
В приложении «Дия» появился ИИ-помощник на базе Gemini
Что умеет новый цифровой ассистент?
Напишите Дия.АІ, что вам нужно — он сориентирует, подберет услугу под вашу ситуацию и подскажет дальнейшие шаги.
Дия.АІ уже может:
- консультировать по услугам «Дии» 24/7;
- подбирать сервис под вашу жизненную ситуацию;
- формировать выписку о месте проживания взрослого или ребенка прямо в чате;
- проактивно извещать о штрафах ПДД;
- давать пошаговые инструкции — например, как открыть ФЛП, подать заявление о браке или воспользоваться Малышом.
«Дия.АІ — это не просто чатбот. Это AI-агент, который не только отвечает, но и помогает выполнять действия», — говорится в сообщении.
Технологическое партнерство с Google
Масштабирование Дия.АІ реализовано в партнерстве с Google. В основе ассистента модель искусственного интеллекта Gemini.
Сейчас идет этап публичного тестирования, поэтому украинцев призывают активно пользоваться ассистентом, чтобы помочь усовершенствовать его алгоритмы.
«Минфин» сообщал, что в Украине продолжается разработка национальной большой языковой модели (LLM) под названием «Сяйво». Главная цель проекта — создать искусственный интеллект, который будет максимально точно понимать украинский культурный контекст, историю и уникальные диалекты.
