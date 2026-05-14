В приложении «Дия» появился ИИ-помощник на базе Gemini

В приложении «Дия» запустили Дия.АІ — интеллектуального помощника, который изменяет способ взаимодействия граждан с государственными сервисами. Теперь вместо самостоятельного поиска нужного сервиса, пользователи могут просто описать свою проблему в чате, а ИИ-агент сделает все остальное. Об этом сообщает прессслужба «Дии».

Что умеет новый цифровой ассистент?

Напишите Дия.АІ, что вам нужно — он сориентирует, подберет услугу под вашу ситуацию и подскажет дальнейшие шаги.

Дия.АІ уже может:

консультировать по услугам «Дии» 24/7;

подбирать сервис под вашу жизненную ситуацию;

формировать выписку о месте проживания взрослого или ребенка прямо в чате;

проактивно извещать о штрафах ПДД;

давать пошаговые инструкции — например, как открыть ФЛП, подать заявление о браке или воспользоваться Малышом.

«Дия.АІ — это не просто чатбот. Это AI-агент, который не только отвечает, но и помогает выполнять действия», — говорится в сообщении.

Технологическое партнерство с Google

Масштабирование Дия.АІ реализовано в партнерстве с Google. В основе ассистента модель искусственного интеллекта Gemini.

Сейчас идет этап публичного тестирования, поэтому украинцев призывают активно пользоваться ассистентом, чтобы помочь усовершенствовать его алгоритмы.

«Минфин» сообщал, что в Украине продолжается разработка национальной большой языковой модели (LLM) под названием «Сяйво». Главная цель проекта — создать искусственный интеллект, который будет максимально точно понимать украинский культурный контекст, историю и уникальные диалекты.