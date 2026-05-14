НБУ установил курс валют на пятницу: доллар и евро подешевели

Национальный банк определил курс валют на пятницу, 15 мая. Доллар подешевел на 1 копейку, а евро подешевел на 6 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

В пятницу НБУ установил такой курс доллара: 43,96 грн. Это на копейку меньше, чем и в четверг (43,97 грн).

Исторический максимум доллара: 44,16 грн (13.03.26).

В то же время курс евро на пятницу был установлен на отметке — 51,44 грн, что на 6 копеек меньше, чем в четверг (51,50 грн).

Исторический максимум евро: 51,91 грн (22.04.26).

