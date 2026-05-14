14 мая 2026, 17:52 Читати українською

Польша построит в Украине платный автобан до Львова

Польское правительство готовится построить в Украине платный автобан во Львов. Речь идет о строительстве трассы М10 протяженностью около 80 км, которая станет прямым продолжением польской магистрали А4. Проект планируют реализовать за счет Польши, а к работам привлечь именно польские строительные компании. Об этом сообщает Forsal.pl.

Фото: pixabay

Польские инвестиции

Ожидается, что координацией процесса со стороны Варшавы будет заниматься Агентство по развитию промышленности (ARP). Главная идея — не просто восстановить дорогу, а создать мощный логистический коридор, который откроет польскому бизнесу путь на Восток.

Рамочный документ планируют подписать на конференции «Ukraine Recovery», которая состоится 25−26 июня 2026 года в Гданьске.

Как пишет Gazeta Wyborcza, реализация проекта может производиться по польскому законодательству. Польское правительство обеспечит финансирование и определит структуру, контролирующую весь процесс строительства. В таких условиях польские компании получат преимущество в реализации проекта.

Платная дорога

Строительство трассы от Корчевой до Львова не будет чисто бесплатной помощью. В обмен на инвестиции польская сторона хочет получить право на взимание платы за проезд в течение многих лет. Это модель, похожая на функционирование частных автобанов в самой Польше.

Отмечается, что сейчас многие водители обходят пункт пропуска «Корчева» из-за отсутствия качественной инфраструктуры с украинской стороны. Новая магистраль должна решить эту проблему 12-летней давности, о которой активно говорили еще до Евро-2012.

Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 1

+
0
SergValin
SergValin
14 мая 2026, 19:17
#
Отличная схема, Польша построит в Украине польскую трассу и будет получать ренту с украинцев за её использование, на выходе получаем бульон от варки яиц.
