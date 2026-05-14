Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадяр отменил режим чрезвычайного положения, введенный Виктором Орбаном из-за угрозы войны. Об этом Мадяр сообщил в Facebook.
Мадяр отменил чрезвычайное положение в Венгрии, которое Орбан ввел из-за угрозы войны
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Отмена чрезвычайного положения
Венгрия жила в режиме чрезвычайного положения шесть лет. Сначала в марте 2020 года его ввели из-за COVID-19, а с мая 2022 года чрезвычайное положение продолжили из-за войны в Украине. С тех пор власти регулярно продолжали его действие.
«Сегодня через четыре года прекращается введенный Орбаном режим чрезвычайного положения, связанный с угрозой войны, и вместе с этим мы прощаемся с управлением на основании указов, введенных шесть лет назад. Мы возвращаемся к нормальной жизни», — написал Мадяр.
Критики отмечали, что из-за действия особого режима правительство может отступать в своих указах от законов и может ограничить или даже приостановить основные гражданские права.
Комментарии