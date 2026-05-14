Бумажный ИНН больше не нужен: е-Карту налогоплательщика теперь можно оформить в «Дие»

Теперь украинцы могут оформить электронную Карточку налогоплательщика (РНОКПП) непосредственно в приложении «Дия». Услуга доступна как для взрослых, так и детей, что полностью нивелирует потребность в физическом бумажном документе. Об этом сообщает премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что важно знать?

Электронная карточка с QR-кодом имеет такую же юридическую силу, как и ее бумажный аналог. Что изменится:

Электронную карту налогоплательщика с QR-кодом может заказать любой украинец от 14 лет — самостоятельно, без визита в налоговую.

Родители могут заказать е-карту для себя, а также оформить РНОКПП и е-карту для ребенка до 17 лет — сразу в цифровом формате. Готовый документ автоматически появится в родительском приложении.

Это изменение работает в том числе и для детей, которые из-за войны войны оказались за границей, через систему е-Консул.

Как получить РНОКПП ребенку в «Дие»

откройте приложение «Дия»

перейдите в раздел «Налоговые услуги»

выберите «Налоговый номер ребенку»

введите или подтвердите контактные данные

проверьте заявление и подпишите «Дия.Подписью»

Как получить е-Карту налогоплательщика в «Дие»

откройте приложение «Дия»

перейдите в раздел «Налоговые услуги»

выберите «Е-карта налогоплательщика для себя или ребенка»

введите или подтвердите контактные данные

проверьте заявление и подпишите «Дия.Подписью»

По словам Свириденко, сейчас «Дией» пользуются более 24 миллионов украинцев.

Напомним

«Минфин» писал, что «Дия» зафиксировала преодоление исторической отметки — более одного миллиона граждан легализовали свой малый бизнес в режиме онлайн.