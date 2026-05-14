Бумажный ИНН больше не нужен: е-Карту налогоплательщика теперь можно оформить в «Дие»

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 мая 2026, 18:39 Читати українською

Бумажный ИНН больше не нужен: е-Карту налогоплательщика теперь можно оформить в «Дие»

Теперь украинцы могут оформить электронную Карточку налогоплательщика (РНОКПП) непосредственно в приложении «Дия». Услуга доступна как для взрослых, так и детей, что полностью нивелирует потребность в физическом бумажном документе. Об этом сообщает премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Бумажный ИНН больше не нужен: е-Карту налогоплательщика теперь можно оформить в

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что важно знать?

Электронная карточка с QR-кодом имеет такую же юридическую силу, как и ее бумажный аналог. Что изменится:

  • Электронную карту налогоплательщика с QR-кодом может заказать любой украинец от 14 лет — самостоятельно, без визита в налоговую.
  • Родители могут заказать е-карту для себя, а также оформить РНОКПП и е-карту для ребенка до 17 лет — сразу в цифровом формате. Готовый документ автоматически появится в родительском приложении.
  • Это изменение работает в том числе и для детей, которые из-за войны войны оказались за границей, через систему е-Консул.

Как получить РНОКПП ребенку в «Дие»

  • откройте приложение «Дия»
  • перейдите в раздел «Налоговые услуги»
  • выберите «Налоговый номер ребенку»
  • введите или подтвердите контактные данные
  • проверьте заявление и подпишите «Дия.Подписью»

Как получить е-Карту налогоплательщика в «Дие»

  • откройте приложение «Дия»
  • перейдите в раздел «Налоговые услуги»
  • выберите «Е-карта налогоплательщика для себя или ребенка»
  • введите или подтвердите контактные данные
  • проверьте заявление и подпишите «Дия.Подписью»

По словам Свириденко, сейчас «Дией» пользуются более 24 миллионов украинцев.

Напомним

«Минфин» писал, что «Дия» зафиксировала преодоление исторической отметки — более одного миллиона граждан легализовали свой малый бизнес в режиме онлайн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
14 мая 2026, 20:15
#
Наследие Михаила Федорова продолжает блестать новшествами, браво, команда! Надеюсь, его новая должность будет такой же продуктивной под руководством Президента Зеленского, как и предыдущая. Спасибо и Слава Украине!
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами