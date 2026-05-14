Теперь украинцы могут оформить электронную Карточку налогоплательщика (РНОКПП) непосредственно в приложении «Дия». Услуга доступна как для взрослых, так и детей, что полностью нивелирует потребность в физическом бумажном документе. Об этом сообщает премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Бумажный ИНН больше не нужен: е-Карту налогоплательщика теперь можно оформить в «Дие»
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Что важно знать?
Электронная карточка с QR-кодом имеет такую же юридическую силу, как и ее бумажный аналог. Что изменится:
- Электронную карту налогоплательщика с QR-кодом может заказать любой украинец от 14 лет — самостоятельно, без визита в налоговую.
- Родители могут заказать е-карту для себя, а также оформить РНОКПП и е-карту для ребенка до 17 лет — сразу в цифровом формате. Готовый документ автоматически появится в родительском приложении.
- Это изменение работает в том числе и для детей, которые из-за войны войны оказались за границей, через систему е-Консул.
Как получить РНОКПП ребенку в «Дие»
- откройте приложение «Дия»
- перейдите в раздел «Налоговые услуги»
- выберите «Налоговый номер ребенку»
- введите или подтвердите контактные данные
- проверьте заявление и подпишите «Дия.Подписью»
Как получить е-Карту налогоплательщика в «Дие»
- откройте приложение «Дия»
- перейдите в раздел «Налоговые услуги»
- выберите «Е-карта налогоплательщика для себя или ребенка»
- введите или подтвердите контактные данные
- проверьте заявление и подпишите «Дия.Подписью»
По словам Свириденко, сейчас «Дией» пользуются более 24 миллионов украинцев.
Напомним
«Минфин» писал, что «Дия» зафиксировала преодоление исторической отметки — более одного миллиона граждан легализовали свой малый бизнес в режиме онлайн.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Комментарии - 1