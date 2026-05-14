Гостаможслужба запускает аттестацию всех таможенников: за отказ — увольнение

В Украине стартует масштабная реформа кадрового состава таможенных органов Согласно приказу № 2400 от 14 мая 2026 года, каждое должностное лицо таможни должно пройти одноразовую аттестацию. Тем, кто откажется от проверки или не сможет подтвердить свою квалификацию, грозит увольнение. Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как будет проходить оценка?

Процесс разбит на несколько этапов, чтобы обеспечить максимальную объективность. В середине июля будут сформированы аттестационные комиссии, в состав которых обязательно войдут представители международных организаций. Это должно гарантировать соблюдение европейских антикоррупционных стандартов.

Сами испытания начнутся ориентировочно в сентябре и будут включать:

Экзамен на знание украинского законодательства.

Тестирование общих возможностей.

Собеседования на профессиональную компетентность и добродетель.

Очередность и сроки

Законом предусмотрены предельные сроки проведения аттестации должностных лиц таможенных органов со дня назначения на должность председателя Гостаможслужбы:

18 месяцев — для первой очереди: заместители руководителя Гостаможслужбы, руководители подразделений центрального аппарата и их заместители, руководители таможенных органов и их заместители;

36 месяцев — для второй очереди: другие должностные лица таможенных органов.

В Гостаможслужбе подчеркивают, что отказ от написания заявления на аттестацию или провал тестов автоматически становится законным основанием для прекращения службы.