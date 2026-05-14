Мьянма превратила трудовых эмигрантов в источник валюты

Мьянма превратила денежные переводы трудовых мигрантов в крупнейший источник притока иностранной валюты , следует из непубличных данных министерства финансов страны, с которыми ознакомился Bloomberg. Причиной этому стали правила, вынуждающие граждан за рубежом отправлять деньги на родину.

История вопроса

В феврале 2021 года в Мьянме произошел военный переворот, результатом которого стало начало гражданской войны. Фактически власть в стране сейчас остается в руках военной хунты, однако боевые действия с ее противниками продолжаются. За репрессии против протестующих и нарушения прав человека представителями хунты западные страны, включая США, Великобританию, Канаду, ввели против Мьянмы санкции.

В результате политического кризиса многие граждане покинули страну. Экономика остается в тяжелом положении: инфляция держится на уровне около 30%, а прямые иностранные инвестиции за 2025 год составили лишь $83 млн. Валютные резервы остаются ограниченными — около $8,5 млрд по состоянию на март 2024 года.

В связи с тяжелой экономической и демографической ситуацией власти Мьянмы в 2024 году ввели правила, которые требуют от трудовых мигрантов переводить 25% своего дохода через официальные банковские каналы. Эти правила фактически обеспечивают приток международной валюты в страну.

Контроль над иностранной валютой критически важен для военных, которые используют доллары США для оплаты импорта топлива, лекарств и продовольствия. Кроме того, переводы, осуществляемые через официальные банковские каналы, помогают властям закупать вооружение. Экономисты отмечают, что средства, поступающие в страну через эти каналы, попадают в строго контролируемую финансовую систему, где власти регулируют использование иностранной валюты.

Согласно сообщениям ООН, финансовые учреждения, являющиеся частью официальной банковской системы, связаны с военной хунтой, участвуют в закупках вооружения и причастны к преступлениям против человечности.

Какую выгоду получают власти от переводов?

В 2025 году объем денежных переводов составил $5,6 млрд — около 38% всех валютных поступлений. Для сравнения, в 2022 году, спустя год после прихода к власти военных, эта сумма составляла лишь $670 млн. Отчет Всемирного банка по экономике страны декабря 2025 года показывает, что денежные переводы выросли на 46% в 2024—2025 финансовом году и составили $2,1 млрд, что помогло сформировать профицит текущего счета, хотя поступления валюты из других источников сократились.

Как сообщают правозащитники, раньше банки конвертировали переводы по заниженному курсу, фактически извлекая дополнительную выгоду, но затем приблизили курсы к рыночным, уменьшив потери мигрантов, при этом продолжая направлять валюту в регулируемую систему.

Как власти вынуждают эмигрантов переводить деньги?

Несоблюдение требований по переводу части своего дохода влияет на решение по продлению паспорта и предоставление права работать за границей.

Работники и правозащитные группы утверждают, что соблюдение правил контролируется через сеть агентств и загранпредставительств, а трудовые органы часто требуют от мигрантов подписывать соглашения о регулярных переводах. Семьи мигрантов могут быть подвергнуты проверкам, если платежи прекращаются.

Как правила влияют на эмигрантов

Трудовая диаспора выходцев из Мьянмы — одна из крупнейших в Юго-Восточной Азии: до переворота около 10% населения работали за рубежом, из них примерно по 2 млн человек в Таиланде и Малайзии, согласно данным Международной организации труда.

Хотя денежные переводы являются важным источником валютных поступлений для многих развивающихся стран, правозащитные организации считают, что правила, связывающие обязательные переводы с продлением паспортов, нарушают права человека.

«Отказ государства выдавать или продлевать паспорт на основе расплывчатых соображений по поводу национальных интересов или административных мер может нарушать право человека на свободу передвижения и возможность зарабатывать на жизнь», — заявил Джо Фриман, исследователь Мьянмы в Amnesty International.

Аунг Тейн Кьяу, работник консервного завода в Таиланде, сказал, что уехал за границу, чтобы «держаться подальше от политики и хаоса в Мьянме, вызванного военным переворотом». «Но, к сожалению, мы все равно связаны безумными правилами, которые помогают им получать иностранную валюту. У нас нет выбора, кроме как отправлять деньги», — говорит он.

«Нам трудно сводить концы с концами, особенно когда мы берем больничные или не можем работать сверхурочно, — говорит Мьо Ко У, работающий в Таиланде на предприятии по переработке морепродуктов. — Было бы хорошо, если бы нам позволили свободно распоряжаться нашими заработанными деньгами».

В Таиланде, по словам правозащитников, работников заставляют переводить не менее 2 500 бат ($77) в месяц — иногда это больше 25% их дохода. Международная организация труда предупреждает, что требования по обязательному переводу части дохода могут подталкивать работников к использованию запрещенных неформальных каналов перевода денег (хунди).