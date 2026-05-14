Украина выдает в разы меньше вида на жительство трудовым мигрантам, чем было до большой войны

За годы великой войны Украина выдавала трудовым мигрантам в среднем 3−5 тысяч вида на жительство каждый год. К началу полномасштабного вторжения их было в разы больше — только за 2021 год было выдано 12,8 тысяч удостоверений. Об этом сообщили в Государственной миграционной службе Украины.

Вид на жительство

Так, в 2022 году Украина выдала 3,1 тысячи свидетелей иностранцам и людям без гражданства на временное проживание в Украине в связи с трудоустройством. Это общая цифра, включающая выданные новые виды и обновление старых.

В 2023 году было выдано 2,7 тысячи таких удостоверений, в 2024-м — 3,8 тысячи удостоверений, в 2025 году — 4975 удостоверений, а за первые 4 месяца 2026 года — 1733 удостоверения.

Количество заезжающих в Украину иностранцев с целью трудоустройства сократилось, в частности, из-за того, что после подачи документов на получение рабочей визы человека еще проверяет МИД и СБУ.

Эти визы выдают не всем. К тому же за период 3−4 месяцев ожидания у человека могут измениться планы.