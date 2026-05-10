10 мая 2026, 15:10 Читати українською

В Украине хотят ввести налог на электромобили: кому придется платить 4000 грн ежемесячно

В Украине предлагается ввести налог на электромобили, чтобы компенсировать отсутствие акциза на топливо. Владельцы электрокаров могут обязать ежемесячно платить взносы на содержание дорог в размере 4000 грн. Об этом сообщил народный депутат Сергей Нагорняк, сообщает «Телеграф» .

Что известно о новом налоге

По его словам, с владельцев электрокаров хотят взимать ежемесячные налоги — до 4 000 гривен в зависимости от стоимости авто.

«Может быть градация для категорий авто. Для автомобиля стоимостью около $30 000 это ориентировочно 4 000 гривен в месяц», — отметил он.

Как отмечает Нагорняк, фактически государство уже неоднократно поддерживало владельцев электрокаров, причем речь идет не только о льготном ввозе, но и о постоянных дотациях.

«Государство субсидировало их трижды: сначала позволило ввезти электрокары без уплаты пошлины, потом постоянно дотирует их зарядку по льготному тарифу, и еще — ни копейки не отчисляется в дорожный фонд, потому что акциз на топливо они не платят», — пояснил нардеп.

Обычно средства Государственного дорожного фонда направляются на строительство и содержание дорог.

«Они заряжают свои авто ночью по 2,16 грн вместо дневных 4,32 грн», — добавил Нагорняк.

Что говорят в Налоговом комитете

Глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев заявил, что в настоящее время такие инициативы не находятся на рассмотрении.

«В Комитете много законопроектов, в которых, скажем мягко, перспективы сомнительные. Потому нет, налог на электрокары, как и любые другие новые налоги, Комитетом не рассматриваются!» — написал Гетманцев.

Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 16

Три літри
Три літри
10 мая 2026, 15:48
Як зараз підгорає у деяких власників електричок -- не хочуть платити за дороги.
crowl
crowl
10 мая 2026, 16:39
Я електровелосипедист і платити не збираюсь
Три літри
Три літри
10 мая 2026, 16:56
#
Так, а хто про тебе вів мову?

До слова порадую тебе інформацією яку отримав в суперечках з електровозами: ти вже платиш акциз. Бо на електрику теж є акциз, як і на бензин. 😎🥳😁
Але наш акциз хоча б на дороги йде. А ти платиш просто тому що тому 🤷‍♂️
kadaad1988
kadaad1988
10 мая 2026, 17:50
#
Акциз на топливо идет в бюджет, и куда его потом тратят известно только тем, кто его распилил!
Я Саня
Я Саня
10 мая 2026, 18:02
#
Платити за дороги немає проблем, тільки чому це має бути фіксована суму з потолка? Ти на своєму дрицику платиш просто так 4к в місяць?
+15
NicolaZnow
NicolaZnow
10 мая 2026, 16:00
#
Ця новина вигляда вже як справжнісінький боян
juular
juular
10 мая 2026, 16:04
#
Страна-алкоголичка, не может не лезть в чужой карман и ноль пользы приносит.
neverice
neverice
10 мая 2026, 16:26
#
А нічого, що типовий власник дизеля платить десь 400 грн на місяць акцизу? Приблизно як за підписку на Netflix.
Нагадаю, акциз на дизель — 250 євро на 1000 літрів. Або 12000 грн. Тобто, на думку не шановного нагорняка, EV їздять на еквівалент 4000 літрів дизеля на рік. Якихось 80 тис пробігу.
Чергова кампанія з дискредитації EV. Дуже вже вони жмуть паливному бізнесу.
crowl
crowl
10 мая 2026, 16:38
#
Чому ви тут в коментах висловлюєте невдовольство, 73% має бути довольне.
Три літри
Три літри
10 мая 2026, 16:58
#
А владу в країнах ЄС теж вибирали зелені? Бо там податок на електрички теж зʼявляється.
Qwerty1999
Qwerty1999
10 мая 2026, 17:35
#
Мені більше подобається европейський податок на дощ.

https://minfin.com.ua/ua/2026/05/09/173484078/
Я Саня
Я Саня
10 мая 2026, 18:05
#
Це просто класний заголовок, а сам податок достатньо обгрунтований
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
10 мая 2026, 17:18
#
Очередная БРЕХНЯ !!!
Все в стиле СМИ от фиалы!
Qwerty1999
Qwerty1999
10 мая 2026, 17:31
#
«В Україні пропонують запровадити податок на електромобілі…
Про це повідомив народний депутат Сергій Нагорняк»

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики
Данило Гетманцев заявив, що наразі такі ініціативи не перебувають на розгляді.

«В Комітеті є багато законопроектів, у яких, скажімо м’яко, перспективи сумнівні. Тому ні, податок на електрокари, як і будь-які інші нові податки, Комітетом не розглядаються!» — написав Гетманцев.
kadaad1988
kadaad1988
10 мая 2026, 17:51
#
Шара заканчивается? Как всегда, сначала дали народу затовариться, а потом — хлоп, идите сюда!
Я Саня
Я Саня
10 мая 2026, 18:06
#
Ну за дороги платити потрібно, я особисто за. Тільки не фіксовані суми з потолка
