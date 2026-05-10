В Украине хотят ввести налог на электромобили: кому придется платить 4000 грн ежемесячно

В Украине предлагается ввести налог на электромобили, чтобы компенсировать отсутствие акциза на топливо. Владельцы электрокаров могут обязать ежемесячно платить взносы на содержание дорог в размере 4000 грн. Об этом сообщил народный депутат Сергей Нагорняк, сообщает « Телеграф » .

Что известно о новом налоге

По его словам, с владельцев электрокаров хотят взимать ежемесячные налоги — до 4 000 гривен в зависимости от стоимости авто.

«Может быть градация для категорий авто. Для автомобиля стоимостью около $30 000 это ориентировочно 4 000 гривен в месяц», — отметил он.

Как отмечает Нагорняк, фактически государство уже неоднократно поддерживало владельцев электрокаров, причем речь идет не только о льготном ввозе, но и о постоянных дотациях.

«Государство субсидировало их трижды: сначала позволило ввезти электрокары без уплаты пошлины, потом постоянно дотирует их зарядку по льготному тарифу, и еще — ни копейки не отчисляется в дорожный фонд, потому что акциз на топливо они не платят», — пояснил нардеп.

Обычно средства Государственного дорожного фонда направляются на строительство и содержание дорог.

«Они заряжают свои авто ночью по 2,16 грн вместо дневных 4,32 грн», — добавил Нагорняк.

Что говорят в Налоговом комитете

Глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев заявил, что в настоящее время такие инициативы не находятся на рассмотрении.

«В Комитете много законопроектов, в которых, скажем мягко, перспективы сомнительные. Потому нет, налог на электрокары, как и любые другие новые налоги, Комитетом не рассматриваются!» — написал Гетманцев.