В Украине предлагается ввести налог на электромобили, чтобы компенсировать отсутствие акциза на топливо. Владельцы электрокаров могут обязать ежемесячно платить взносы на содержание дорог в размере 4000 грн. Об этом сообщил народный депутат Сергей Нагорняк, сообщает «Телеграф» .
В Украине хотят ввести налог на электромобили: кому придется платить 4000 грн ежемесячно
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Что известно о новом налоге
По его словам, с владельцев электрокаров хотят взимать ежемесячные налоги — до 4 000 гривен в зависимости от стоимости авто.
«Может быть градация для категорий авто. Для автомобиля стоимостью около $30 000 это ориентировочно 4 000 гривен в месяц», — отметил он.
Как отмечает Нагорняк, фактически государство уже неоднократно поддерживало владельцев электрокаров, причем речь идет не только о льготном ввозе, но и о постоянных дотациях.
«Государство субсидировало их трижды: сначала позволило ввезти электрокары без уплаты пошлины, потом постоянно дотирует их зарядку по льготному тарифу, и еще — ни копейки не отчисляется в дорожный фонд, потому что акциз на топливо они не платят», — пояснил нардеп.
Читайте: Владельцев электромобилей в Украине могут обязать платить новый налог
Обычно средства Государственного дорожного фонда направляются на строительство и содержание дорог.
«Они заряжают свои авто ночью по 2,16 грн вместо дневных 4,32 грн», — добавил Нагорняк.
Что говорят в Налоговом комитете
Глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев заявил, что в настоящее время такие инициативы не находятся на рассмотрении.
«В Комитете много законопроектов, в которых, скажем мягко, перспективы сомнительные. Потому нет, налог на электрокары, как и любые другие новые налоги, Комитетом не рассматриваются!» — написал Гетманцев.
Комментарии - 16
До слова порадую тебе інформацією яку отримав в суперечках з електровозами: ти вже платиш акциз. Бо на електрику теж є акциз, як і на бензин. 😎🥳😁
Але наш акциз хоча б на дороги йде. А ти платиш просто тому що тому 🤷♂️
Нагадаю, акциз на дизель — 250 євро на 1000 літрів. Або 12000 грн. Тобто, на думку не шановного нагорняка, EV їздять на еквівалент 4000 літрів дизеля на рік. Якихось 80 тис пробігу.
Чергова кампанія з дискредитації EV. Дуже вже вони жмуть паливному бізнесу.
https://minfin.com.ua/ua/2026/05/09/173484078/
Все в стиле СМИ от фиалы!
Про це повідомив народний депутат Сергій Нагорняк»
Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики
Данило Гетманцев заявив, що наразі такі ініціативи не перебувають на розгляді.
«В Комітеті є багато законопроектів, у яких, скажімо м’яко, перспективи сумнівні. Тому ні, податок на електрокари, як і будь-які інші нові податки, Комітетом не розглядаються!» — написав Гетманцев.