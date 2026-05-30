Национальный банк в течение недели, с 25 по 29 мая, не покупал на межбанковском рынке валюту и продал $796,02 млн. Это на $62,42 млн больше, чем на прошлой неделе — $733,60 млн. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
НБУ увеличил продажу валюты на межбанке более чем на $60 миллионов
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Динамика интервенций
Отметим, что с начала 2026 года Нацбанк ни разу не выходил на рынок с покупкой валюты и продал более 18 миллиардов долларов. Такое стабильное отсутствие регулятора среди покупателей свидетельствует о наличии структурного дефицита иностранной валюты. На сегодняшний день этот разрыв между спросом и предложением полностью компенсируется путем использования международных резервов.
С начала года НБУ на межбанке:
- не покупал валюту;
- продал $18 067,52 млн.
Читайте также: НБУ установил курс валют на первый день лета
Напомним
«Минфин» писал, что по состоянию на 1 мая 2026 года международные резервы Украины составляли $48 214,7 млн. В апреле они уменьшились на 7,3%.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 13 незарегистрированных посетителей.
Комментарии