НБУ увеличил продажу валюты на межбанке более чем на $60 миллионов

Национальный банк в течение недели, с 25 по 29 мая, не покупал на межбанковском рынке валюту и продал $796,02 млн. Это на $62,42 млн больше, чем на прошлой неделе — $733,60 млн. Об этом свидетельствуют данные НБУ .

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Динамика интервенций

Отметим, что с начала 2026 года Нацбанк ни разу не выходил на рынок с покупкой валюты и продал более 18 миллиардов долларов. Такое стабильное отсутствие регулятора среди покупателей свидетельствует о наличии структурного дефицита иностранной валюты. На сегодняшний день этот разрыв между спросом и предложением полностью компенсируется путем использования международных резервов.

С начала года НБУ на межбанке:

не покупал валюту;

продал $18 067,52 млн.

Читайте также: НБУ установил курс валют на первый день лета

Напомним

«Минфин» писал, что по состоянию на 1 мая 2026 года международные резервы Украины составляли $48 214,7 млн. В апреле они уменьшились на 7,3%.