українська

30 мая 2026

Гоструда заинтересовалась предприятиями, не индексировавшими зарплату своим работникам с января 2026 года

В Украине усиливается контроль соблюдения государственных гарантий в оплате труда. Работодатели, в частности в Днепре, начали получать официальные письма-запросы от Инспекции по труду и занятости населения Днепровского городского совета. Поводом повышенного внимания контролеров стали предприятия, у которых зафиксировано длительное отсутствие динамики в фонде оплаты труда. Об этом сообщает «Дебет-кредит».

Аналитический мониторинг осуществляется на основе отчетности, которую бизнес представляет в Пенсионный фонд. По результатам анализа данных ГУ ПФУ в Днепропетровской области налоговики и инспекторы выделили перечень страхователей, у которых зафиксированы статические показатели.

В частности, основанием для обращения к работодателям стало то, что, по меньшей мере, с января 2026 года у них не изменялись:

  • общая численность застрахованных сотрудников;
  • суммарный объем начисленной заработной платы

Органы местного самоуправления просят менеджмент компаний предоставить объяснения по соблюдению трудового законодательства и рассмотреть возможность повышения окладов.

Почему возникли претензии по индексации

В своих письмах инспекция труда прямо апеллирует к нормам Конституции, КЗоТ, законам о местном самоуправлении, работе в условиях военного положения и об индексации денежных доходов.

Особый фокус внимания помещен именно на механизм индексации. В письме напоминается, что индексация — это прямая обязанность работодателя, призванная компенсировать гражданам рост цен на потребительские товары и услуги. Несмотря на то, что в 2026 году действуют специфические правила расчета индекса потребительских цен, требование обеспечивать базовые государственные стандарты по оплате труда для бизнеса никто не отменял.

Стоит ли ждать автоматического прихода инспекторов

Получение такого письма не означает автоматического начала обысков, штрафов или вынесения предписаний. Это элемент превентивного цифрового мониторинга рисков.

Тем не менее, документ служит серьезным предупреждением: если компания проигнорирует запрос, орган местного самоуправления имеет полное законное право инициировать полноценную внеплановую проверку. Под наблюдение могут попасть:

  • оформление трудовых отношений;
  • выявление неоформленных работников;
  • законности прекращения трудовых договоров;
  • соблюдение гарантий в оплате труда.

Что следует сделать работодателю

После получения такого письма работодателю следует:

Проверить кадровые документы. Особенно:

  • трудовые договоры;
  • приказы;
  • уведомление о принятии работников;
  • табеля учета рабочего времени.

Проанализировать оплату труда. Необходимо проверить:

  • проводится ли индексация;
  • соблюдаются ли минимальные государственные гарантии;
  • нет ли длительной «заморозки» зарплат без обоснования.

Оценить риски. Если предприятие имеет:

  • низкий фонд оплаты труда;
  • неизменную зарплату годами;
  • массовое оформление на минимальную зарплату;
  • признаки скрытой занятости,
  • это может привлечь дополнительное внимание контролирующих органов.

Дать ответ. Инспекция просит предоставить информацию в сканированном виде с подписью руководителя по определенным электронным адресам.

Это один из видов контроля над трудовыми отношениями. Анализ цифровой отчетности Налоговой, Пенсионный фонд и органы местного самоуправления фактически формирует систему риск-ориентированного мониторинга, где даже стабильные показатели зарплаты могут стать основанием для дополнительного внимания.

Для работодателей это одно: кадровый аудит и проверка системы оплаты труда становятся не формальностью, а элементом защиты бизнеса от возможных претензий и штрафов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
BatonUA
30 мая 2026, 13:09
Податкова не хоче написати в військові частини і запитати про 20 тисяч гз які не мінялися роками?
