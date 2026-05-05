Украинцы все чаще жалуются на «закручивание гаек» финмона: блокировку банковских счетов, запросы о происхождении средств и требования предоставить дополнительные документы даже для привычных операций. НБУ и представители финансового сектора объясняют усиление финансового мониторинга адаптацией украинского законодательства к европейским стандартам финансового контроля, где проверка происхождения средств, по их утверждению, значительно жестче. «Минфин» решил сравнить систему финмониторинга в украинских и европейских банках и выяснить, действительно ли это так.
Финмониторинг в банках ЕС и Украины: почему блокируют счета украинцев и как пройти проверку
Зачем нужен финмон и что о нем знают клиенты украинских и европейских банков
Несмотря на эмоциональное восприятие со стороны клиентов, цели финансового мониторинга в Украине и Европе в целом одинаковые. Главная задача — не допустить отмывание доходов, полученных преступным путем, финансирование незаконной деятельности и уклонение от уплаты налогов. Кроме того, финмон призван выявлять подозрительные финансовые операции, которые представляют угрозу для финансовой безопасности государства и рынка.
Рамки финансового мониторинга в Украине определяет Закон № 361-IX, а практические требования для банков детализируются в нормативах НБУ.
Украинское законодательство позволяет банкам устанавливать собственные внутренние правила проверок и триггеры риска, которые могут быть жестче, чем минимальные. Регулятор неоднократно отмечал, что такая практика отвечает риск-ориентированному подходу.
Банки не публикуют полный список внутренних критериев мониторинга, объясняя это риском обхода системы со стороны недобросовестных клиентов.
В Европейском Союзе, как и в Украине, банки не обязаны раскрывать клиентам внутренние модели оценки рисков. Конкретные процедуры проверки и список документов определяются внутренними политиками банков.
Читайте также: Как налоговая штрафует за перевод с карты на карту и взимает налоги через суды
Основные точки финансового мониторинга в Украине и ЕС: в чем разница
Несмотря на общую законодательную логику, финансовый мониторинг в Украине и странах ЕС реализуется по-разному на этапах открытия счета и последующего обслуживания.
В Украине открытие счета для физических лиц и ФОП в большинстве случаев упрощено: первичная проверка ограничивается базовыми данными, а углубленный финансовый мониторинг часто начинается после начала активных операций.
В странах ЕС проверка обычно глубже уже на этапе открытия счета и может включать запросы относительно источников доходов, налогового резидентства и цели использования счета.
Как открыть счет в банках Украины и ЕС
|Критерий
|Украина (monobank / Приватбанк)
|Польша (PKO BP, ING, Santander)
|Германия (Deutsche Bank)
|Формат открытия
|Онлайн (приложение)
|Онлайн или отделение (часто отделение для иностранцев)
|Отделение или с помощью процедуры идентификации
|Первичная проверка
|Ограничивается базовыми данными
|Углубленная проверка на этапе открытия
|Углубленная проверка на этапе открытия
|Основные документы
|Паспорт, ИНН
|Паспорт или ID
|Паспорт и идентификация (PostIdent)
|Дополнительные документы
|Обычно не требуются на старте
|Подтверждение адреса проживания (договор аренды/счет)
|Подтверждение адреса в Германии, налоговый номер (часто обязательно)
|Источник доходов
|Обычно не на этапе открытия
|Может запрашиваться банком
|Может запрашиваться банком
|Налоговое резидентство
|Не является стандартным требованием на старте
|Запрашивается банком
|Запрашивается банком
|Цель открытия счета
|Не всегда детализируется
|Запрашивается банком
|Запрашивается банком
|Для нерезидентов
|Возможно упрощенное открытие
|Паспорт и дополнительные документы (виза/карта побыту, адрес)
|Паспорт и дополнительные документы, адрес в ЕС (часто обязательно)
|Результат проверки
|Быстрое открытие счета
|Возможен отказ без объяснения
|Возможен отказ без объяснения
|Ориентировочное время открытия счета
|10−30 минут (онлайн)
|От нескольких часов до 7−10 дней, в зависимости от документов
|От нескольких дней до нескольких недель (из-за процедур идентификации)
Именно поэтому в Украине открытие счета обычно происходит быстрее и с минимальным пакетом документов, в то время как в странах ЕС значительная часть проверки переносится на этап открытия.
Обслуживание счета: когда система начинает реагировать
Больше всего вопросов у клиентов возникает при использовании счета. В Украине типичными триггерами финансового мониторинга являются нетипично крупные переводы для конкретного клиента, регулярные P2P-операции между разными получателями, операции с криптовалютами, а также движение средств между личными и ФОП-счетами. В таких случаях банки могут запрашивать подтверждение источников средств, договоры или налоговые декларации и временно ограничивать операции до завершения проверки.
В странах ЕС перечень триггеров в целом похожий. В то же время разница заключается в механизме реагирования: банки чаще применяют автоматизированные системы оценки рисков, которые могут ограничивать операции или доступ к счету без предварительного запроса документов. В таких случаях решение может быть окончательным и не сопровождаться детальным разъяснением клиенту.
По данным Национального банка, в 2025 году было получено 60 926 обращений клиентов, из которых 6 423 касались блокировки или ареста счетов, что составляет 10,54% всех обращений.
В странах ЕС подобная статистика в открытом доступе представлена гораздо более ограничено. Регуляторы обычно не публикуют данные о доле заблокированных счетов, отказах в открытии или результатах обжалования решений банков.
В то же время доступны отдельные показатели, характеризующие масштаб финансового мониторинга. В частности, в Германии финансовые учреждения подали 310 956 сообщений о подозрительных операциях (2023 год), а в 2024 году было осуществлено 485 678 запросов к банковским счетам через систему Kontenabrufverfahren. BaFin также получила 22 123 жалобы по кредитным и финансовым учреждениям (вместе с запросами — 22 366 обращений).
В Польше регулятор не публикует статистику блокировок счетов или жалоб клиентов в разрезе финансового мониторинга. В то же время в 2024 году было проведено 17 проверок в сфере AML/CFT, по результатам которых выявлено 428 нарушений, в том числе 3 нарушения, связанные с остановкой операций. В целом оценкой риска было охвачено 947 финансовых учреждений.
Таким образом, украинская статистика позволяет оценить долю обращений, связанных с блокировкой счетов, в то время как в большинстве стран ЕС доступны только агрегированные или косвенные показатели деятельности системы финансового мониторинга. Это существенно усложняет прямое сравнение практик.
Читайте также: Как банки портят кредитную историю клиентов и устанавливают условия возврата депозита
Одна логика — разный опыт
Формально и в Украине, и в ЕС финансовый мониторинг базируется на риск-ориентированном подходе. В то же время ключевая разница заключается не столько в формальных правилах, сколько в их реализации. В Украине финансовый мониторинг чаще проявляется в виде проверок после проведения финансовой операции, запросов документов и длительного диалога с клиентом. В странах ЕС контроль чаще смещается на этап открытия счета или осуществляется автоматически при обслуживании.
В итоге разница восприятия формируется не из-за различия в правилах, а из-за модели взаимодействия с клиентом: в Украине это чаще длительные проверки с возможностью коммуникации, тогда как в ЕС — более быстрые, но менее прозрачные решения, которые, в случае негативной оценки риска, могут приводить к прекращению обслуживания.
На что чаще всего жалуются клиенты банков в Украине, и как это регулируется в ЕС
Чтобы понять, как финансовый мониторинг работает на практике, «Минфин» проанализировал обращения и отзывы клиентов банков, опубликованные на сайте издания. Большинство жалоб касается не самого факта проверок, а их продолжительности, непрозрачности и ограничения доступа к деньгам.
Блокировка счета без объяснений
Блокировка счета без четкого объяснения причин является одной из самых распространенных жалоб в Украине. Клиенты отмечают, что после предоставления документов банк может не возобновлять обслуживание или отвечать формально, без конкретики.
В странах ЕС возможность ограничения или прекращения обслуживания без раскрытия причин предусмотрена законодательством.
В Польше закон AML позволяет банкам отказывать в установлении или продолжении деловых отношений, если риски клиента не могут быть достойно оценены. KNF отмечает, что банк не обязан раскрывать причины, если это может помешать эффективности финансового мониторинга.
Geldwäschegesetz (GwG) в Германии позволяет банкам прекращать деловые отношения, в случае несоответствия требованиям AML. BaFin подчеркивает, что клиент не имеет права требовать раскрытия внутренних моделей оценки риска.
В Чехии Act No. 253/2008 Coll. предусматривает право банка прекратить обслуживание в случае невозможности оценить риски клиента. Česká národní bankaотмечает, что внутренние критерии оценки риска не подлежат раскрытию.
Продолжительное рассмотрение документов
Еще одна наиболее распространенная категория жалоб украинских потребителей финансовых услуг — длительное рассмотрение документов в рамках финансового мониторинга. По закону оно может занять более 20 дней.
В странах ЕС законодательство не устанавливает фиксированные сроки для проведения AML-проверок. Решения принимаются, в соответствии с риск-ориентированным подходом, и зависят от сложности конкретного случая.
Доступные источники свидетельствуют, что продолжительность проверок может варьироваться: в простых случаях — до 24 часов, в более сложных — несколько дней или больше. Отдельные кейсы показывают, что блокировка счетов может длиться около 10 дней и больше.
Требования к документам
Среди типичных запросов, которые вызывают вопросы у клиентов в Украине, — подтверждение источников средств, условий получения доходов или предоставление налоговых деклараций за несколько лет.
В странах ЕС подобные требования являются частью стандартной процедуры проверки клиента.
Польские банки имеют право требовать информацию об источниках доходов, налоговом резидентстве и экономической сути операций. Отказ предоставить такие данные может служить основанием для прекращения обслуживания.
В Германии требования относительно подтверждения происхождения средств и экономической сути операций являются частью процедур due diligence, согласно GwG.
В Чехии банки обязаны проверять источники доходов и связь клиента со страной. Отсутствие таких данных может привести к отказу в обслуживании.
В открытых отчетах регуляторов стран ЕС не публикуется статистика об отказе в открытии счетов. В то же время отраслевые исследования и позиции бизнес-ассоциаций свидетельствуют, что отказы банков в установлении деловых отношений, в частности, без детального объяснения причин, являются распространенной практикой на европейском рынке.
Переводы между личным и ФОП-счетом
Такие операции часто становятся триггером финмониторинга с требованием объяснить источники доходов и назначение платежей.
В странах ЕС предпринимательские счета также находятся под повышенным контролем. В банках Польши и Германии разграничение бизнес- и частных счетов является стандартной практикой в рамках финансового мониторинга. Оценка таких операций осуществляется с учетом их экономического содержания и соответствия профилю клиента.
Чешские банки также соблюдают принцип разграничения бизнес- и личных счетов. В рамках риск-ориентированного подхода такие операции могут оцениваться, как фактор риска, в случае отсутствия достаточного экономического обоснования.
Невозможность актуализировать данные — риск потерять доступ к счету
Украинские клиенты все чаще сообщают о блокировке счетов из-за несвоевременной или технически усложненной актуализации персональных данных, в частности, онлайн. Аналогичные требования действуют и в странах ЕС: актуализация данных является обязательным условием обслуживания, а отказ или задержка с ее прохождением может привести к ограничению операций или заморозке счета, особенно для нерезидентов и мигрантов.
Немецкие банки обязаны обновлять данные клиентов, в соответствии с требованиями Geldwäschegesetz (GwG). Закон не устанавливает фиксированную периодичность такой проверки: она осуществляется в пределах риск-ориентированного подхода и зависит от профиля клиента. В практике финансового мониторинга для клиентов с повышенным риском обновление данных может осуществляться как минимум раз в год, тогда как для стандартных клиентов — раз в несколько лет (обычно в пределах 3−5 лет), в соответствии с подходами Customer Due Diligence. Непрохождение актуализации рассматривается, как невозможность выполнения требований финансового мониторинга, и может привести к ограничению доступа к счету.
В Польше и Чехии актуализация персональных данных также является обязательным условием обслуживания. Банки обязаны поддерживать актуальность информации о клиенте в пределах AML-требований, при этом периодичность обновления определяется с учетом уровня риска и внутренних процедур банка, и может варьироваться от ежегодной проверки для клиентов с повышенным риском до более длительных интервалов для стандартных клиентов.
Отсутствие актуальной информации может привести к ограничению доступа к счету или блокировке операций до момента выполнения требований банка.
Отказ в обслуживании и возврат средств
В Украине клиенты жалуются на высокие «штрафы финмона» — плату, которую взимает банк при возврате средств после принудительного закрытия счета. Национальный банк объяснял, что речь идет не о штрафе, а о комиссии в рамках расчетно-кассового обслуживания, которая может достигать 20−30%.
В странах ЕС отказ в обслуживании по соображениям финансового мониторинга также предусмотрен законодательством. В то же время возврат остатка средств обычно осуществляется без отдельных штрафных или повышенных комиссий, связанных именно с финансовым мониторингом, и происходит по стандартным тарифам банка или без дополнительной комиссии.
В то же время клиент может столкнуться с более жесткими комплаенс-решениями:
- окончательным закрытием счета без возможности возобновления обслуживания;
- временным ограничением доступа к средствам до завершения проверки;
- необходимостью открытия счета в другом банке для получения остатка денежных средств.
В Польше, Чехии и Германии используются механизмы межбанковского обмена информацией в рамках финансового мониторинга. Они не являются публичными реестрами, но могут влиять на решения других банков по установлению деловых отношений с клиентом.
В итоге после отказа или закрытия счета на основании финансового мониторинга открытие нового счета в другом учреждении усложняется.
Реестр «дропов»: куда движется система
В Украине активно обсуждается создание реестра так называемых «дропов» — лиц, чьи счета используются для сомнительных финансовых операций. В странах ЕС подобные подходы реализуются через механизмы межбанковского обмена информацией в рамках финансового мониторинга и внутренние процедуры оценки рисков, доступ к которым у клиентов нет, но которые могут влиять на возможность получения банковских услуг в будущем.
Сравнение показывает, что большинство проблем, с которыми сталкиваются украинские клиенты, не уникальные. Разница заключается в модели реализации: в Украине финансовый мониторинг чаще проявляется через длительные проверки и коммуникации с клиентом, тогда как в странах ЕС контроль чаще интегрирован в процедуры оценки риска и может приводить к более быстрому принятию решений по дальнейшему обслуживанию.
Ужесточение финансового мониторинга в Украине — это системный процесс гармонизации финансового законодательства с нормами Европейского Союза. Его правовой основой является Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, которое предусматривает приближение правил в сфере банковского надзора, противодействие отмыванию средств и прозрачности финансовых операций. Этот процесс значительно ускорился после получения Украиной статуса кандидата в члены ЕС.
В рамках выполнения Соглашения Украина в 2020 году приняла Закон № 361-IX, разработанный с учетом рекомендаций FATF и европейских AML-директив. В дальнейшем Национальный банк обновлял подзаконные акты и приводил практику финансового мониторинга в соответствие к европейским подходам.
Дополнительный импульс придала новая архитектура финансового мониторинга ЕС, в частности, AML-пакет, включающий Регламент (EU) 2024/1624 с едиными правилами для банков. Он усиливает роль финансовых учреждений в выявлении рисков, закрепляет право отказа в обслуживании и ограничивает раскрытие клиентам внутренних моделей оценки риска. Параллельно создается Европейский орган по противодействию отмыванию средств (AMLA).
Для Украины это означает, что усиление финансового мониторинга является частью евроинтеграции, а не отклонением от нее. В то же время разница между Украиной и ЕС заключается не столько в содержании правил, сколько в уровне автоматизации, зрелости систем и качестве коммуникации с клиентами.
Комментарии - 2