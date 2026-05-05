Финмониторинг в банках ЕС и Украины: почему блокируют счета украинцев и как пройти проверку

Украинцы все чаще жалуются на «закручивание гаек» финмона: блокировку банковских счетов, запросы о происхождении средств и требования предоставить дополнительные документы даже для привычных операций. НБУ и представители финансового сектора объясняют усиление финансового мониторинга адаптацией украинского законодательства к европейским стандартам финансового контроля, где проверка происхождения средств, по их утверждению, значительно жестче. «Минфин» решил сравнить систему финмониторинга в украинских и европейских банках и выяснить, действительно ли это так.

Зачем нужен финмон и что о нем знают клиенты украинских и европейских банков

Несмотря на эмоциональное восприятие со стороны клиентов, цели финансового мониторинга в Украине и Европе в целом одинаковые. Главная задача — не допустить отмывание доходов, полученных преступным путем, финансирование незаконной деятельности и уклонение от уплаты налогов. Кроме того, финмон призван выявлять подозрительные финансовые операции, которые представляют угрозу для финансовой безопасности государства и рынка.

Рамки финансового мониторинга в Украине определяет Закон № 361-IX, а практические требования для банков детализируются в нормативах НБУ.

Украинское законодательство позволяет банкам устанавливать собственные внутренние правила проверок и триггеры риска, которые могут быть жестче, чем минимальные. Регулятор неоднократно отмечал, что такая практика отвечает риск-ориентированному подходу.

Банки не публикуют полный список внутренних критериев мониторинга, объясняя это риском обхода системы со стороны недобросовестных клиентов.

В Европейском Союзе, как и в Украине, банки не обязаны раскрывать клиентам внутренние модели оценки рисков. Конкретные процедуры проверки и список документов определяются внутренними политиками банков.

Основные точки финансового мониторинга в Украине и ЕС: в чем разница

Несмотря на общую законодательную логику, финансовый мониторинг в Украине и странах ЕС реализуется по-разному на этапах открытия счета и последующего обслуживания.

В Украине открытие счета для физических лиц и ФОП в большинстве случаев упрощено: первичная проверка ограничивается базовыми данными, а углубленный финансовый мониторинг часто начинается после начала активных операций.

В странах ЕС проверка обычно глубже уже на этапе открытия счета и может включать запросы относительно источников доходов, налогового резидентства и цели использования счета.

Как открыть счет в банках Украины и ЕС

Критерий Украина (monobank / Приватбанк) Польша (PKO BP, ING, Santander) Германия (Deutsche Bank) Формат открытия Онлайн (приложение) Онлайн или отделение (часто отделение для иностранцев) Отделение или с помощью процедуры идентификации Первичная проверка Ограничивается базовыми данными Углубленная проверка на этапе открытия Углубленная проверка на этапе открытия Основные документы Паспорт, ИНН Паспорт или ID Паспорт и идентификация (PostIdent) Дополнительные документы Обычно не требуются на старте Подтверждение адреса проживания (договор аренды/счет) Подтверждение адреса в Германии, налоговый номер (часто обязательно) Источник доходов Обычно не на этапе открытия Может запрашиваться банком Может запрашиваться банком Налоговое резидентство Не является стандартным требованием на старте Запрашивается банком Запрашивается банком Цель открытия счета Не всегда детализируется Запрашивается банком Запрашивается банком Для нерезидентов Возможно упрощенное открытие Паспорт и дополнительные документы (виза/карта побыту, адрес) Паспорт и дополнительные документы, адрес в ЕС (часто обязательно) Результат проверки Быстрое открытие счета Возможен отказ без объяснения Возможен отказ без объяснения Ориентировочное время открытия счета 10−30 минут (онлайн) От нескольких часов до 7−10 дней, в зависимости от документов От нескольких дней до нескольких недель (из-за процедур идентификации)

Именно поэтому в Украине открытие счета обычно происходит быстрее и с минимальным пакетом документов, в то время как в странах ЕС значительная часть проверки переносится на этап открытия.

Обслуживание счета: когда система начинает реагировать

Больше всего вопросов у клиентов возникает при использовании счета. В Украине типичными триггерами финансового мониторинга являются нетипично крупные переводы для конкретного клиента, регулярные P2P-операции между разными получателями, операции с криптовалютами, а также движение средств между личными и ФОП-счетами. В таких случаях банки могут запрашивать подтверждение источников средств, договоры или налоговые декларации и временно ограничивать операции до завершения проверки.

В странах ЕС перечень триггеров в целом похожий. В то же время разница заключается в механизме реагирования: банки чаще применяют автоматизированные системы оценки рисков, которые могут ограничивать операции или доступ к счету без предварительного запроса документов. В таких случаях решение может быть окончательным и не сопровождаться детальным разъяснением клиенту.

По данным Национального банка, в 2025 году было получено 60 926 обращений клиентов, из которых 6 423 касались блокировки или ареста счетов, что составляет 10,54% всех обращений.

В странах ЕС подобная статистика в открытом доступе представлена гораздо более ограничено. Регуляторы обычно не публикуют данные о доле заблокированных счетов, отказах в открытии или результатах обжалования решений банков.

В то же время доступны отдельные показатели, характеризующие масштаб финансового мониторинга. В частности, в Германии финансовые учреждения подали 310 956 сообщений о подозрительных операциях (2023 год), а в 2024 году было осуществлено 485 678 запросов к банковским счетам через систему Kontenabrufverfahren. BaFin также получила 22 123 жалобы по кредитным и финансовым учреждениям (вместе с запросами — 22 366 обращений).

В Польше регулятор не публикует статистику блокировок счетов или жалоб клиентов в разрезе финансового мониторинга. В то же время в 2024 году было проведено 17 проверок в сфере AML/CFT, по результатам которых выявлено 428 нарушений, в том числе 3 нарушения, связанные с остановкой операций. В целом оценкой риска было охвачено 947 финансовых учреждений.

Таким образом, украинская статистика позволяет оценить долю обращений, связанных с блокировкой счетов, в то время как в большинстве стран ЕС доступны только агрегированные или косвенные показатели деятельности системы финансового мониторинга. Это существенно усложняет прямое сравнение практик.

Одна логика — разный опыт

Формально и в Украине, и в ЕС финансовый мониторинг базируется на риск-ориентированном подходе. В то же время ключевая разница заключается не столько в формальных правилах, сколько в их реализации. В Украине финансовый мониторинг чаще проявляется в виде проверок после проведения финансовой операции, запросов документов и длительного диалога с клиентом. В странах ЕС контроль чаще смещается на этап открытия счета или осуществляется автоматически при обслуживании.

В итоге разница восприятия формируется не из-за различия в правилах, а из-за модели взаимодействия с клиентом: в Украине это чаще длительные проверки с возможностью коммуникации, тогда как в ЕС — более быстрые, но менее прозрачные решения, которые, в случае негативной оценки риска, могут приводить к прекращению обслуживания.

На что чаще всего жалуются клиенты банков в Украине, и как это регулируется в ЕС

Чтобы понять, как финансовый мониторинг работает на практике, «Минфин» проанализировал обращения и отзывы клиентов банков, опубликованные на сайте издания. Большинство жалоб касается не самого факта проверок, а их продолжительности, непрозрачности и ограничения доступа к деньгам.

Блокировка счета без объяснений

Блокировка счета без четкого объяснения причин является одной из самых распространенных жалоб в Украине. Клиенты отмечают, что после предоставления документов банк может не возобновлять обслуживание или отвечать формально, без конкретики.

В странах ЕС возможность ограничения или прекращения обслуживания без раскрытия причин предусмотрена законодательством.

В Польше закон AML позволяет банкам отказывать в установлении или продолжении деловых отношений, если риски клиента не могут быть достойно оценены. KNF отмечает, что банк не обязан раскрывать причины, если это может помешать эффективности финансового мониторинга.

Geldwäschegesetz (GwG) в Германии позволяет банкам прекращать деловые отношения, в случае несоответствия требованиям AML. BaFin подчеркивает, что клиент не имеет права требовать раскрытия внутренних моделей оценки риска.

В Чехии Act No. 253/2008 Coll. предусматривает право банка прекратить обслуживание в случае невозможности оценить риски клиента. Česká národní bankaотмечает, что внутренние критерии оценки риска не подлежат раскрытию.

Продолжительное рассмотрение документов

Еще одна наиболее распространенная категория жалоб украинских потребителей финансовых услуг — длительное рассмотрение документов в рамках финансового мониторинга. По закону оно может занять более 20 дней.

В странах ЕС законодательство не устанавливает фиксированные сроки для проведения AML-проверок. Решения принимаются, в соответствии с риск-ориентированным подходом, и зависят от сложности конкретного случая.

Доступные источники свидетельствуют, что продолжительность проверок может варьироваться: в простых случаях — до 24 часов, в более сложных — несколько дней или больше. Отдельные кейсы показывают, что блокировка счетов может длиться около 10 дней и больше.

Требования к документам

Среди типичных запросов, которые вызывают вопросы у клиентов в Украине, — подтверждение источников средств, условий получения доходов или предоставление налоговых деклараций за несколько лет.

В странах ЕС подобные требования являются частью стандартной процедуры проверки клиента.

Польские банки имеют право требовать информацию об источниках доходов, налоговом резидентстве и экономической сути операций. Отказ предоставить такие данные может служить основанием для прекращения обслуживания.

В Германии требования относительно подтверждения происхождения средств и экономической сути операций являются частью процедур due diligence, согласно GwG.

В Чехии банки обязаны проверять источники доходов и связь клиента со страной. Отсутствие таких данных может привести к отказу в обслуживании.

В открытых отчетах регуляторов стран ЕС не публикуется статистика об отказе в открытии счетов. В то же время отраслевые исследования и позиции бизнес-ассоциаций свидетельствуют, что отказы банков в установлении деловых отношений, в частности, без детального объяснения причин, являются распространенной практикой на европейском рынке.

Переводы между личным и ФОП-счетом

Такие операции часто становятся триггером финмониторинга с требованием объяснить источники доходов и назначение платежей.

В странах ЕС предпринимательские счета также находятся под повышенным контролем. В банках Польши и Германии разграничение бизнес- и частных счетов является стандартной практикой в рамках финансового мониторинга. Оценка таких операций осуществляется с учетом их экономического содержания и соответствия профилю клиента.

Чешские банки также соблюдают принцип разграничения бизнес- и личных счетов. В рамках риск-ориентированного подхода такие операции могут оцениваться, как фактор риска, в случае отсутствия достаточного экономического обоснования.

Невозможность актуализировать данные — риск потерять доступ к счету

Украинские клиенты все чаще сообщают о блокировке счетов из-за несвоевременной или технически усложненной актуализации персональных данных, в частности, онлайн. Аналогичные требования действуют и в странах ЕС: актуализация данных является обязательным условием обслуживания, а отказ или задержка с ее прохождением может привести к ограничению операций или заморозке счета, особенно для нерезидентов и мигрантов.

Немецкие банки обязаны обновлять данные клиентов, в соответствии с требованиями Geldwäschegesetz (GwG). Закон не устанавливает фиксированную периодичность такой проверки: она осуществляется в пределах риск-ориентированного подхода и зависит от профиля клиента. В практике финансового мониторинга для клиентов с повышенным риском обновление данных может осуществляться как минимум раз в год, тогда как для стандартных клиентов — раз в несколько лет (обычно в пределах 3−5 лет), в соответствии с подходами Customer Due Diligence. Непрохождение актуализации рассматривается, как невозможность выполнения требований финансового мониторинга, и может привести к ограничению доступа к счету.

В Польше и Чехии актуализация персональных данных также является обязательным условием обслуживания. Банки обязаны поддерживать актуальность информации о клиенте в пределах AML-требований, при этом периодичность обновления определяется с учетом уровня риска и внутренних процедур банка, и может варьироваться от ежегодной проверки для клиентов с повышенным риском до более длительных интервалов для стандартных клиентов.

Отсутствие актуальной информации может привести к ограничению доступа к счету или блокировке операций до момента выполнения требований банка.

Отказ в обслуживании и возврат средств

В Украине клиенты жалуются на высокие «штрафы финмона» — плату, которую взимает банк при возврате средств после принудительного закрытия счета. Национальный банк объяснял, что речь идет не о штрафе, а о комиссии в рамках расчетно-кассового обслуживания, которая может достигать 20−30%.

В странах ЕС отказ в обслуживании по соображениям финансового мониторинга также предусмотрен законодательством. В то же время возврат остатка средств обычно осуществляется без отдельных штрафных или повышенных комиссий, связанных именно с финансовым мониторингом, и происходит по стандартным тарифам банка или без дополнительной комиссии.

В то же время клиент может столкнуться с более жесткими комплаенс-решениями:

окончательным закрытием счета без возможности возобновления обслуживания;

временным ограничением доступа к средствам до завершения проверки;

необходимостью открытия счета в другом банке для получения остатка денежных средств.

В Польше, Чехии и Германии используются механизмы межбанковского обмена информацией в рамках финансового мониторинга. Они не являются публичными реестрами, но могут влиять на решения других банков по установлению деловых отношений с клиентом.

В итоге после отказа или закрытия счета на основании финансового мониторинга открытие нового счета в другом учреждении усложняется.

Реестр «дропов»: куда движется система

В Украине активно обсуждается создание реестра так называемых «дропов» — лиц, чьи счета используются для сомнительных финансовых операций. В странах ЕС подобные подходы реализуются через механизмы межбанковского обмена информацией в рамках финансового мониторинга и внутренние процедуры оценки рисков, доступ к которым у клиентов нет, но которые могут влиять на возможность получения банковских услуг в будущем.

Сравнение показывает, что большинство проблем, с которыми сталкиваются украинские клиенты, не уникальные. Разница заключается в модели реализации: в Украине финансовый мониторинг чаще проявляется через длительные проверки и коммуникации с клиентом, тогда как в странах ЕС контроль чаще интегрирован в процедуры оценки риска и может приводить к более быстрому принятию решений по дальнейшему обслуживанию.

Ужесточение финансового мониторинга в Украине — это системный процесс гармонизации финансового законодательства с нормами Европейского Союза. Его правовой основой является Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, которое предусматривает приближение правил в сфере банковского надзора, противодействие отмыванию средств и прозрачности финансовых операций. Этот процесс значительно ускорился после получения Украиной статуса кандидата в члены ЕС.

В рамках выполнения Соглашения Украина в 2020 году приняла Закон № 361-IX, разработанный с учетом рекомендаций FATF и европейских AML-директив. В дальнейшем Национальный банк обновлял подзаконные акты и приводил практику финансового мониторинга в соответствие к европейским подходам.

Дополнительный импульс придала новая архитектура финансового мониторинга ЕС, в частности, AML-пакет, включающий Регламент (EU) 2024/1624 с едиными правилами для банков. Он усиливает роль финансовых учреждений в выявлении рисков, закрепляет право отказа в обслуживании и ограничивает раскрытие клиентам внутренних моделей оценки риска. Параллельно создается Европейский орган по противодействию отмыванию средств (AMLA).

Для Украины это означает, что усиление финансового мониторинга является частью евроинтеграции, а не отклонением от нее. В то же время разница между Украиной и ЕС заключается не столько в содержании правил, сколько в уровне автоматизации, зрелости систем и качестве коммуникации с клиентами.