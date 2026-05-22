ФГВФО вернул бизнесу более 88 млн грн: кто получил выплаты

В апреле 2026 года сумма удовлетворения требований кредиторов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), составила 125,5 млн. грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Из этих средств более 88,4 млн грн получили кредиторы 7-й очереди (в том числе юрлица-клиенты банка, не связанные с банком лицами).

Также 7,3 млн грн направлено на удовлетворение возникших в т. ч. требований 3-й очереди. на покрытие расходов Фонда на выплату гарантированного возмещения вкладчикам. Остальные средства были выплачены кредиторам других очередей.

«Возврат средств кредиторам 7-й очереди — это не только выполнение обязательств перед бизнесом, но и важный вклад в поддержку экономической активности. Средства юридических лиц должны работать на экономику страны, обеспечивая поддержку, развитие компаний и их операционную деятельность», — отметила директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Ольга Белай.

В целом за время деятельности Фонда по состоянию на 1 мая 2026 года находящиеся в ликвидации банки удовлетворили требования кредиторов на 76,6 млрд грн, из которых около 18,0 млрд грн погашено обеспеченным кредиторам, в том числе 16,7 млрд грн — Национальному банку Украины (включая за счет обращения взыскания на предмет залога и взыскания).

Удовлетворение требований кредиторов ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов банков происходит вследствие продажи и управления активами этих банков. То есть от погашения кредитов, от доходов по ценным бумагам, от аренды имущества и других источников.