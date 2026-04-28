Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 апреля 2026, 9:23 Читати українською

Как налоговая штрафует за перевод с карты на карту и взимает налоги через суды

Можно годами получать переводы на обычную карту — и в один день получить письмо от налоговой, акт проверки и требование уплатить сотни тысяч гривен. Это не теория и не страшилка: в судебных реестрах уже есть десятки реальных дел из Львова, Полтавы, Днепра, Житомира и других городов. Суды в большинстве из них принимают сторону налоговой. Как именно работает эта схема и какие штрафы за перевод с карты на карту вам грозят, объяснили в юридической компании YANKIV.

Можно годами получать переводы на обычную карту — и в один день получить письмо от налоговой, акт проверки и требование уплатить сотни тысяч гривен.

Схема начинается с Национального банка Украины. НБУ получает от всех банков информацию о переводах между физическими лицами — так называемые р2р (person-to-person) переводы. На основе этих данных НБУ формирует список клиентов с наибольшими суммами оборотов и передает этот список в Государственную налоговую службу.

Далее центральная ГНС анализирует полученную информацию и направляет указания в местные налоговые органы по месту регистрации каждого конкретного человека. После этого запускается четкий алгоритм действий.

Шаг 1. Местная налоговая направляет человеку письмо с просьбой объяснить большое количество переводов и подтвердить их происхождение.

Шаг 2. На основе письма от НБУ и объяснений (или их отсутствия) составляется акт налоговой проверки. В нем фиксируется, что оборот по переводам между физическими лицами признается доходом и на него начисляется НДФЛ и военный сбор.

Шаг 3. На основании акта формируется налоговое уведомление-решение и отправляется по почте на адрес регистрации.

Важно: все описанные дела касаются личных карт физических лиц, а не предпринимательских счетов ФЛП. Хотя параллельно эти люди могли быть зарегистрированы как ФЛП, их предпринимательские счета отдельно в этих делах не проверялись.

Штрафы за перевод с карты на карту: судебные дела

Львовский окружной административный суд

Человек получил на личную карту P2P-переводы на общую сумму 985 145 грн — чуть меньше миллиона. Этого оказалось достаточно, чтобы попасть в выборку НБУ. Налоговая начислила НДФЛ 18% — около 177 000 грн — и военный сбор 1,5% — еще 15 000 грн.

В суде человек пытался доказать, что налоговая не имела права получить эту информацию, и что она не доказала факт получения дохода. Суд не согласился: налогоплательщик не предоставил никаких документов, которые бы объясняли происхождение средств и подтверждали, что они не подлежат налогообложению. Позиция «не виновен, ничего не знал» не сработала. Штраф остался в полном размере.

Полтавский окружной административный суд

Аналогичная ситуация, но больший оборот — 3 549 000 грн за год. Человек пытался аргументировать процессуальными нарушениями: письма от налоговой присылались на старый адрес, данные получены неправомерно. Эти аргументы не сработали. Суд подтвердил: если нет документов, объясняющих суть переводов, — оборот считается доходом и облагается налогом.

Днепропетровский суд

НБУ сообщил налоговой об обороте 2,6 млн грн по межбанковским переводам. Налоговая начислила 650 000 грн налога. Судебное решение — на стороне налоговой. Аргументы о банковской тайне и отсутствии доказательств того, что это доход, к результату не привели.

Главный урок этих дел

Во всех рассмотренных делах прослеживается одна и та же логика: бремя доказывания лежит на налогоплательщике, а не на налоговой. Если НБУ передал информацию об обороте, а человек не предоставил документов, которые бы объяснили, что эти средства не являются доходом — суд признает их доходом. Промежуточных вариантов нет: либо доказываете полностью и отменяете штрафы за перевод с карты на карту, либо не доказываете и платите все.

Стоит также понимать: 90% проверок происходят ретроспективно. Не «сегодня платеж — сегодня проверка», а за год, два или три года назад. Вопросы по конкретному переводу могут задать через годы, и вы должны быть готовы документально объяснить каждый из них.

Игнорировать письма от налоговой тоже не стоит — это фактически пассивное согласие с нарушением, которое может привести к признанию штрафа и аресту счетов через исполнительную службу.

Какие переводы не облагаются налогом — и как это доказать

Есть ситуации, когда переводы действительно не подлежат налогообложению. Но в каждом случае нужны конкретные документы.

Переводы между родственниками первой или второй степени родства — не облагаются налогом. Для подтверждения понадобится свидетельство о рождении или браке.

Заем или возвратная финансовая помощь — не облагаются налогом, если средства возвращены в течение 12 календарных месяцев. Требуется расписка или договор о возвратной финансовой помощи.

Алименты — не облагаются налогом. Подтверждение: документы о браке или его расторжении, решение суда или договор об алиментах.

Продажа первого автомобиля или мотоцикла в течение года — не облагается налогом. Требуется договор купли-продажи транспортного средства.

Следует понимать: перечень необлагаемых налогом ситуаций не так велик. Регулярные P2P-переводы между друзьями или знакомыми без документального обоснования — это риск. Если объемы заметны, НБУ и ГНС могут задать вопросы.

Вывод

Налоговая уже научилась получать данные о карточных оборотах от НБУ и делает это систематически — количество судебных дел ежегодно растет во всех регионах. Если у вас значительные объемы переводов с карты на карту и нет первичных документов, объясняющих их природу — риск получить акт проверки и требование уплатить штрафы за переводы с карты на карту в виде доначислений налога ПДФО и военного сбора со всего оборота является реальным.

Худшая стратегия — ждать и ничего не делать. Лучшая — хранить документы по каждому нетипичному переводу уже сейчас, чтобы в случае запроса от налоговой иметь что предъявить.

Комментировать

Комментарии - 1

+
0
kadaad1988
28 апреля 2026, 11:08
#
Торгаши попались и поделом!
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами