Как налоговая штрафует за перевод с карты на карту и взимает налоги через суды

Можно годами получать переводы на обычную карту — и в один день получить письмо от налоговой, акт проверки и требование уплатить сотни тысяч гривен. Это не теория и не страшилка: в судебных реестрах уже есть десятки реальных дел из Львова, Полтавы, Днепра, Житомира и других городов. Суды в большинстве из них принимают сторону налоговой. Как именно работает эта схема и какие штрафы за перевод с карты на карту вам грозят, объяснили в юридической компании YANKIV.

Схема начинается с Национального банка Украины. НБУ получает от всех банков информацию о переводах между физическими лицами — так называемые р2р (person-to-person) переводы. На основе этих данных НБУ формирует список клиентов с наибольшими суммами оборотов и передает этот список в Государственную налоговую службу.

Далее центральная ГНС анализирует полученную информацию и направляет указания в местные налоговые органы по месту регистрации каждого конкретного человека. После этого запускается четкий алгоритм действий.

Шаг 1. Местная налоговая направляет человеку письмо с просьбой объяснить большое количество переводов и подтвердить их происхождение.

Шаг 2. На основе письма от НБУ и объяснений (или их отсутствия) составляется акт налоговой проверки. В нем фиксируется, что оборот по переводам между физическими лицами признается доходом и на него начисляется НДФЛ и военный сбор.

Шаг 3. На основании акта формируется налоговое уведомление-решение и отправляется по почте на адрес регистрации.

Важно: все описанные дела касаются личных карт физических лиц, а не предпринимательских счетов ФЛП. Хотя параллельно эти люди могли быть зарегистрированы как ФЛП, их предпринимательские счета отдельно в этих делах не проверялись.

Штрафы за перевод с карты на карту: судебные дела

Львовский окружной административный суд

Человек получил на личную карту P2P-переводы на общую сумму 985 145 грн — чуть меньше миллиона. Этого оказалось достаточно, чтобы попасть в выборку НБУ. Налоговая начислила НДФЛ 18% — около 177 000 грн — и военный сбор 1,5% — еще 15 000 грн.

В суде человек пытался доказать, что налоговая не имела права получить эту информацию, и что она не доказала факт получения дохода. Суд не согласился: налогоплательщик не предоставил никаких документов, которые бы объясняли происхождение средств и подтверждали, что они не подлежат налогообложению. Позиция «не виновен, ничего не знал» не сработала. Штраф остался в полном размере.

Полтавский окружной административный суд

Аналогичная ситуация, но больший оборот — 3 549 000 грн за год. Человек пытался аргументировать процессуальными нарушениями: письма от налоговой присылались на старый адрес, данные получены неправомерно. Эти аргументы не сработали. Суд подтвердил: если нет документов, объясняющих суть переводов, — оборот считается доходом и облагается налогом.

Днепропетровский суд

НБУ сообщил налоговой об обороте 2,6 млн грн по межбанковским переводам. Налоговая начислила 650 000 грн налога. Судебное решение — на стороне налоговой. Аргументы о банковской тайне и отсутствии доказательств того, что это доход, к результату не привели.

Главный урок этих дел

Во всех рассмотренных делах прослеживается одна и та же логика: бремя доказывания лежит на налогоплательщике, а не на налоговой. Если НБУ передал информацию об обороте, а человек не предоставил документов, которые бы объяснили, что эти средства не являются доходом — суд признает их доходом. Промежуточных вариантов нет: либо доказываете полностью и отменяете штрафы за перевод с карты на карту, либо не доказываете и платите все.

Стоит также понимать: 90% проверок происходят ретроспективно. Не «сегодня платеж — сегодня проверка», а за год, два или три года назад. Вопросы по конкретному переводу могут задать через годы, и вы должны быть готовы документально объяснить каждый из них.

Игнорировать письма от налоговой тоже не стоит — это фактически пассивное согласие с нарушением, которое может привести к признанию штрафа и аресту счетов через исполнительную службу.

Какие переводы не облагаются налогом — и как это доказать

Есть ситуации, когда переводы действительно не подлежат налогообложению. Но в каждом случае нужны конкретные документы.

Переводы между родственниками первой или второй степени родства — не облагаются налогом. Для подтверждения понадобится свидетельство о рождении или браке.

Заем или возвратная финансовая помощь — не облагаются налогом, если средства возвращены в течение 12 календарных месяцев. Требуется расписка или договор о возвратной финансовой помощи.

Алименты — не облагаются налогом. Подтверждение: документы о браке или его расторжении, решение суда или договор об алиментах.

Продажа первого автомобиля или мотоцикла в течение года — не облагается налогом. Требуется договор купли-продажи транспортного средства.

Следует понимать: перечень необлагаемых налогом ситуаций не так велик. Регулярные P2P-переводы между друзьями или знакомыми без документального обоснования — это риск. Если объемы заметны, НБУ и ГНС могут задать вопросы.

Вывод

Налоговая уже научилась получать данные о карточных оборотах от НБУ и делает это систематически — количество судебных дел ежегодно растет во всех регионах. Если у вас значительные объемы переводов с карты на карту и нет первичных документов, объясняющих их природу — риск получить акт проверки и требование уплатить штрафы за переводы с карты на карту в виде доначислений налога ПДФО и военного сбора со всего оборота является реальным.

Худшая стратегия — ждать и ничего не делать. Лучшая — хранить документы по каждому нетипичному переводу уже сейчас, чтобы в случае запроса от налоговой иметь что предъявить.