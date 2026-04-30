Главное за четверг: курс доллара и евро в мае, ставки НБУ и ФРС

НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15%

Правление Национального банка приняло решение о сохранении учетной ставки на уровне 15% годовых. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике, 30 апреля.

ФРС США снова оставила ставку без изменений

Федеральная резервная система США по итогам заседания 28−29 апреля не стала изменять процентную ставку, сохранив ее на уровне 3,5−3,75%. Такое решение принято в третий раз подряд, и оно полностью отвечает ожиданиям рынка.

Отзыв луны: как банк может разрушить финансовую репутацию одной ошибкой в кредитной истории

Редакция Минфина определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков в марте 2026 года. Им стал пользователь под ником Cheluskin, утверждающий, что Монобанк передал в Бюро кредитных историй ложную информацию о том, что он якобы не выполняет кредитные обязательства. Клиент сразу обратился в службу поддержки финучреждения, получившего уведомление от другого банка об аннулировании всех кредитных лимитов из-за резко испорченной кредитной истории.

Зеленский подписал продление военного положения и мобилизации еще на 90 дней

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 30 апреля, подписал законы, продолжающие военное положение и мобилизацию еще на 90 дней. Об этом идет речь на сайте Верховной Рады Украины.

Цена на золото, курс доллара и евро в мае: что делать, чтобы не влететь с курсом

Надежды инвесторов на реальное завершение войны на Ближнем Востоке и снижение цен на нефть хотя бы до конца апреля не оправдались. Как следствие, мировой валютный и сырьевой рынок в мае 2026 года продолжит лихорадить.