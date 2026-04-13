Главное за понедельник: поражение Орбана, блокировка Ормуза
ЕС рассчитывает разблокировать кредит для Украины после поражения Орбана
Европейский Союз рассчитывает окончательно согласовать пакет финансовой помощи для Украины на сумму 90 миллиардов евро (105 миллиардов долларов США) после поражения на выборах венгерского премьера Виктора Орбана, который ранее наложил вето на эту инициативу. Соответствующий вопрос в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение послов блока под председательством Кипра.
Доллар и венгерский форинт растут на фоне политических новостей
Мировые рынки фиксируют рост курса американской валюты как безопасного актива из-за срыва мирных договоренностей между Вашингтоном и Тегераном и подготовки США к военной блокаде ключевых морских путей. Между тем изменение политического курса в Венгрии вызвало резкий скачок курса национальной валюты.
Нефть под угрозой: Трамп приказал перекрыть Ормузский пролив
В ближайшее время Военно-морские силы США начнут блокировать Ормузский пролив.
Назначение ставленника Трампа в ФРС зашло в тупик
Процесс утверждения Кевина Уорша на должность нового председателя Федеральной резервной системы США оказался под угрозой срыва. Из-за беспрецедентного политического давления и задержек в Сенате действующий глава американского центрального банка Джером Пауэлл может сохранить своё влияние даже после формального завершения срока полномочий.
Национальный банк Украины принял окончательное решение о ликвидации и отзыве банковской лицензии у АО «МОТОР-БАНК». Процедура прекращения деятельности проходит параллельно с передачей остатков активов и обязательств учреждения в коммерческий сектор.
