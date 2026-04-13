Нефть под угрозой: Трамп приказал блокировать Ормузский пролив

Военно-морские силы США в ближайшее время приступят к блокировке Ормузского пролива, заявил президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Блокада судов

«С этого момента ВМС США, лучшие в мире, начнут процесс БЛОКАДЫ всех судов, пытающихся войти или выйти из Ормузского пролива», — написал Трамп.

Кроме того, он пригрозил перехватывать в международных водах все суда, которые заплатили Ирану пошлину за транзит по проливу.

Трамп написал, что Иран занимается «вымогательством», блокируя минами пролив, через который обычно проходит 20% мирового экспорта нефти и газа. По его словам, американские военные также начнут уничтожать мины, установленные иранцами в проливе, и готовы «добить то немногое, что осталось от Ирана», написал президент США.

Что предшевствовало решению

Свои угрозы Трамп сделал после того, как 11 апреля США и Иран не смогли достичь соглашения на прямых переговорах в Пакистане, которые продолжались больше 20 часов.

Президент США заявил, что встреча «прошла хорошо» и сторонам удалось согласовать «большинство пунктов», но не «единственный действительно важный момент» — отказ Ирана от разработки ядерного оружия.

Ормузский пролив — один из важнейших энергетических коридоров мира

Ормузский пролив — один из важнейших энергетических коридоров мира, и его фактическое закрытие после начала войны США и Израиля против Ирана шесть недель назад привело к беспрецедентным перебоям в поставках и резкому росту цен на нефть и газ. Вопрос о его открытии стал одним из ключевых пунктов обсуждения во время переговоров, пишет Bloomberg.

В день встречи переговорщиков по Ормузскому проливу прошли три супертанкера совокупной транспортной емкостью около 6 млн баррелей. Это самый крупный объем экспорта нефти через пролив за шесть недель, отмечал Bloomberg. С учетом иранского экспорта через пролив, который в марте составлял примерно 1,7 млн баррелей в сутки, общий объем поставок 11 апреля составил примерно половину от довоенного уровня, подсчитало агентство.

Тем не менее, позитивная тенденция не сохранилась. 12 апреля два нефтетанкера, пытавшихся через пролив выйти в Персидский залив, развернулись в последний момент, когда стало известно о провале переговоров и возник вопрос, что будет с ранее объявленным прекращением огня, пишет Bloomberg.