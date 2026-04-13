Назначение ставленника Трампа в ФРС зашло в тупик

Процесс утверждения Кевина Уорша на должность нового председателя Федеральной резервной системы США оказался под угрозой срыва. Из-за беспрецедентного политического давления и задержек в Сенате действующий глава американского центробанка Джером Пауэлл может сохранить свое влияние даже после формального завершения срока полномочий. Об этом сообщает Financial Times.

Процедурный паралич в Сенате

До конца второго срока полномочий Пауэлла остался всего месяц — его полномочия истекают 15 мая. Однако влиятельный банковский комитет Сената до сих пор не смог назначить дату слушаний по утверждению его преемника.

Более того, законодатели даже не получили от кандидата базового пакета документов: деклараций о финансовом положении и ответов на стандартный опросник, которые являются обязательными перед началом процедуры. По словам двух осведомленных источников, команда Кевина Ворша ожидала рассмотрения кандидатуры на следующей неделе, но теперь сенатский «допрос» отложен как минимум до конца апреля. Официальный представитель из окружения кандидата оправдывается тем, что они пытаются уладить «несколько нерешенных процедурных вопросов», пока сам Ворш проводит кулуарные встречи с демократами и республиканцами.

Бывший сотрудник Федерального резервного банка Нью-Йорка, а ныне эксперт Evercore ISI Кришна Гуга отмечает, что такая задержка существенно повышает вероятность того, что Варш не успеет приступить к руководству центробанком в срок. Задержка выглядит особенно показательной, учитывая, что Дональд Трамп начал поиск нового главы ФРС еще прошлым летом ради оперативной «перезагрузки» монетарной политики. Президент публично представил Варша как своего фаворита в конце января, однако официально внес представление в Конгресс лишь в начале прошлого месяца.

Уголовное дело как инструмент давления

Главным триггером этого хаоса стала скандальная расследовательская кампания Министерства юстиции США (DOJ) против Джерома Пауэлла. Официальным поводом для возбуждения уголовного дела стало якобы нецелевое использование средств и превышение расходов на реконструкцию штаб-квартиры ФРС на сумму 2,5 млрд долларов. Это политически мотивированное дело уже вызвало шквал критики со стороны представителей обеих партий.

Сенатор-республиканец от Северной Каролины Том Тиллис, планирующий уйти в отставку после промежуточных выборов в ноябре, открыто пообещал заблокировать кандидатуру Ворша на уровне комитета, пока Минюст не прекратит преследование действующего председателя ФРС. Другие сенаторы-республиканцы также выражают обеспокоенность, что ставит под сомнение успех голосования в полном составе Сената.

Пока Трамп открыто приветствует действия прокуроров, глава прокуратуры округа Колумбия Джанин Пирро пообещала продолжать оказывать давление на Пауэлла. Ее не остановило даже то, что в прошлом месяце федеральный судья Джеймс Боасберг заблокировал выдачу повестки в ФРС, прямо констатировав, что администрация Трампа не предоставила «абсолютно никаких доказательств» причастности действующего председателя ФРС к преступлению.

Если процесс затянется, Пауэлл автоматически останется во главе Совета управляющих ФРС и Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) до инаугурации преемника. Это разрушает планы Трампа, который стремится заставить регулятора быстро снизить стоимость заимствований. Согласно закону, Пауэлл может оставаться руководителем ФРС вплоть до 2028 года. В прошлом месяце он резко ответил, что «не намерен покидать совет, пока расследование не завершится прозрачно и окончательно», добавив, что до сих пор не принял решение о досрочной отставке.

Миллиардеры в тени: чьи интересы представляет Кевин Ворш

Сам Кевин Варш, который мечтал о кресле главы ФРС более десяти лет (еще в 2006 году став самым молодым руководителем в ее истории и выполняя роль связного с Уолл-стритом во время кризиса), теперь готовится к тщательной проверке своих активов.

Ожидается, что его имущественные декларации покажут колоссальное состояние. Его жена Джейн Лаудер является наследницей косметической империи Estée Lauder. Ее отец, Рональд Лаудер — один из главных финансовых доноров Трампа, который только в марте 2025 года перечислил 5 млн долларов пропрезидентской группе Maga Inc.

Карьера самого Ворша с 2011 года также тесно связана с крупным капиталом. Он работает в семейном офисе миллиардера Стэнли Дракенмиллера — известного макроинвестора, который спекулирует глобальными активами, от акций до валют. В последние годы Ворш стал ключевым посредником между Дракенмиллером и Кремниевой долиной, организуя инвестиции в частные технологические стартапы. Кроме того, кандидат входит в советы директоров логистического гиганта UPS и южнокорейской корпорации Coupang (должности, от которых ему придется отказаться).

Несмотря на столь очевидную привязку к корпоративным интересам, Белый дом продолжает настаивать на скорейшем утверждении своего кандидата. Представитель администрации цинично заявляет, что «академические регалии» Ворша и его успехи в частном секторе якобы «восстановят доверие и компетентность» в центральном банке.

Как Уолл-стрит пытается приватизировать центральный банк

Анализ более широкого экономического контекста показывает, что затягивание назначения Ворша является следствием борьбы за сохранение институциональной независимости ФРС. Стэнли Дракенмиллер, работодатель Ворша, обладает огромным неформальным влиянием на политику новой администрации — среди его подопечных числится и действующий министр финансов США Скотт Бессент. Эксперты указывают, что атака Минюста на Пауэлла за «перерасход средств на ремонт» является исключительно инструментом политического шантажа, чтобы передать контроль над монетарной политикой США лояльным к Уолл-стрит фигурам. В прошлом году три бывших председателя ФРС и ключевые центробанкиры Европы уже публично осудили уголовное преследование Пауэлла, назвав его опасным прецедентом давления, угрожающим макроэкономической стабильности.