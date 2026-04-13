НБУ ликвидировал «Мотор-Банк»

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
13 апреля 2026, 14:43 Читати українською

НБУ ликвидировал «Мотор-Банк»

Национальный банк Украины принял окончательное решение о ликвидации и отзыве банковской лицензии у АО «МОТОР-БАНК». Процедура прекращения деятельности происходит параллельно с передачей остатков активов и обязательств учреждения в коммерческий сектор. Об этом сообщает пресс-служба НБУ 13 апреля.

Национальный банк Украины принял окончательное решение о ликвидации и отзыве банковской лицензии у АО «МОТОР-БАНК».

Предпосылки

Решение о прекращении деятельности финансового учреждения (ЕГРПОУ 35345213) основано на предложении Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), поданном 6 апреля 2026 года.

Этому финалу предшествовало решение регулятора, принятое 19 февраля 2026 года. Тогда Нацбанк официально отнес АО «МОТОР-БАНК» к категории неплатежеспособных. Непосредственной причиной стало игнорирование письменного требования НБУ: после того, как банк получил статус проблемного, его руководство так и не смогло в установленный срок подготовить и предоставить доработанный план финансового оздоровления.

Передача активов и возможности обжалования

В настоящее время процедура вывода банка с рынка предусматривает, что часть активов и обязательств перед клиентами обанкротившегося «Мотор-Банка» автоматически переходит на обслуживание в коммерческий «Асвио Банк». ФГВФО уже подписал соответствующее соглашение о передаче портфеля, после реализации которого государственное финучреждение будет окончательно ликвидировано.

Постановление об отзыве лицензии вступает в силу в день его официального доведения до сведения руководства АО «МОТОР-БАНК». При этом законодательство оставляет формальное право обжаловать действия НБУ в административном суде. В соответствии с Кодексом административного судопроизводства Украины на подачу иска отводится три месяца со дня обнародования решения.

От активов Богуслаева до структур Супруненко

История краха «Мотор-Банка» напрямую связана с его бывшим бенефициаром — экс-президентом компании «Мотор Сич» Вячеславом Богуслаевым. После его ареста по подозрению в государственной измене государство инициировало конфискацию активов. Летом 2024 года 100% акций банка перешли в собственность государства (в лице Фонда госимущества). Что касается «Асвио Банка», который выкупил кредитный портфель и пассивы обанкротившегося учреждения, то он является частным банком, ключевыми владельцами которого выступают бизнесмены братья Вячеслав и Александр Супруненко.

Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
