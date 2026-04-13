НБУ ликвидировал «Мотор-Банк»

Национальный банк Украины принял окончательное решение о ликвидации и отзыве банковской лицензии у АО «МОТОР-БАНК». Процедура прекращения деятельности происходит параллельно с передачей остатков активов и обязательств учреждения в коммерческий сектор. Об этом сообщает пресс-служба НБУ 13 апреля.

Предпосылки

Решение о прекращении деятельности финансового учреждения (ЕГРПОУ 35345213) основано на предложении Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), поданном 6 апреля 2026 года.

Этому финалу предшествовало решение регулятора, принятое 19 февраля 2026 года. Тогда Нацбанк официально отнес АО «МОТОР-БАНК» к категории неплатежеспособных. Непосредственной причиной стало игнорирование письменного требования НБУ: после того, как банк получил статус проблемного, его руководство так и не смогло в установленный срок подготовить и предоставить доработанный план финансового оздоровления.

Передача активов и возможности обжалования

В настоящее время процедура вывода банка с рынка предусматривает, что часть активов и обязательств перед клиентами обанкротившегося «Мотор-Банка» автоматически переходит на обслуживание в коммерческий «Асвио Банк». ФГВФО уже подписал соответствующее соглашение о передаче портфеля, после реализации которого государственное финучреждение будет окончательно ликвидировано.

Постановление об отзыве лицензии вступает в силу в день его официального доведения до сведения руководства АО «МОТОР-БАНК». При этом законодательство оставляет формальное право обжаловать действия НБУ в административном суде. В соответствии с Кодексом административного судопроизводства Украины на подачу иска отводится три месяца со дня обнародования решения.

От активов Богуслаева до структур Супруненко

История краха «Мотор-Банка» напрямую связана с его бывшим бенефициаром — экс-президентом компании «Мотор Сич» Вячеславом Богуслаевым. После его ареста по подозрению в государственной измене государство инициировало конфискацию активов. Летом 2024 года 100% акций банка перешли в собственность государства (в лице Фонда госимущества). Что касается «Асвио Банка», который выкупил кредитный портфель и пассивы обанкротившегося учреждения, то он является частным банком, ключевыми владельцами которого выступают бизнесмены братья Вячеслав и Александр Супруненко.