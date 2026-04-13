Доллар и венгерский форинт растут на фоне политических новостей

Мировые рынки фиксируют рост курса американской валюты как защитного актива из-за срыва мирных договоренностей между Вашингтоном и Тегераном и подготовки США к военной блокаде ключевых морских путей. Между тем изменение политического курса в Венгрии спровоцировало аномальный скачок национальной валюты. Об этом сообщает Reuters 13 апреля.

Провал дипломатии и угроза блокады

Мирные переговоры между США и Ираном завершились безрезультатно, что поставило под угрозу хрупкое двухнедельное перемирие. В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что американский военно-морской флот начнет блокировать Ормузский пролив. Центральное командование США уточнило: военные начнут останавливать весь морской трафик, который входит в иранские порты или выходит из них.

Аналитики банка BNP Paribas признали свои просчеты в оценке ситуации. «Мы ожидали, что переговоры будут сложными и длительными, но предполагали, что встречи в эти выходные положат начало процессу, который, по крайней мере, приведет к определенной стабилизации ситуации», — отметили они в своем отчете, добавив, что это предположение «очевидно оказалось ошибочным». Впрочем, эксперты не исключают относительно быстрого возобновления диалога, учитывая текущий график перемирия.

Валютные колебания и поиск «тихой гавани»

На фоне обострения геополитической ситуации доллар США начал торговую сессию в понедельник с роста. Хотя впоследствии американская валюта несколько утратила завоеванные позиции, евро просел на 0,3% — до отметки $1,1689. Британский фунт также снизился на 0,4%, достигнув $1,3403 (обе европейские валюты несколько отыграли падение после утренних минимумов). Валюты, традиционно чувствительные к рискам, также оказались под давлением: австралийский доллар упал на 0,5% (до $0,7037), а новозеландский — на 0,3% (до $0,5824).

В целом индекс доллара США, который измеряет его силу по отношению к корзине из шести основных валют, снизился на 0,1% до отметки 98,999, однако остается вблизи своих максимальных значений с 7 апреля.

Реакция Азии на энергетический шок

Американская валюта укрепилась на 0,3% по отношению к японской иене, достигнув отметки 159,68. В то же время доходность японских эталонных 10-летних государственных облигаций подскочила на 5,5 базисных пунктов — до 2,49%. Это самый высокий уровень за последние почти три десятилетия.

Рынки ожидают выступления главы Банка Японии Кадзуо Уэды в понедельник, чтобы понять, как регулятор будет реагировать на энергетический шок, вызванный войной в Иране. В нынешних условиях перспектива повышения ключевой ставки на ближайшем заседании центрального банка, которое завершится 28 апреля, выглядит крайне туманной.

По оценкам экспертов Nomura, европейские и японские регуляторы рискуют принять ошибочные решения. «Риск политических ошибок в Японии и Европе относительно высок. Это означает, что капитал будет стремиться вернуться в долларовые активы просто из-за отсутствия более выгодных альтернатив», — поясняют аналитики.

Политический поворот в Венгрии и скачок курса форинта

Отдельным явлением торговой сессии стал венгерский форинт. На прошедших в воскресенье национальных выборах правительство многолетнего лидера Виктора Орбана, находившегося у власти 16 лет, потерпело поражение от новой правоцентристской партии «Тиса».

После этой новости форинт взлетел на 1,7% — до 314,55 за доллар, что является его максимальным показателем с января. По отношению к евро рост составил 2%, закрепив валюту на самом высоком уровне за последние три года.

Эксперты Goldman Sachs объясняют такой оптимизм ожиданиями разблокирования европейского финансирования: «Венгерские активы положительно отреагировали на новости в ходе ранних торгов. Отчасти это связано с тем, что такой исход предполагает относительно быстрое и полное поступление средств из фондов ЕС в Венгрию». Аналитики банка напоминают, что европейские средства из текущего бюджета на 2021−2027 годы составляют примерно 3% венгерского ВВП в год, и почти половина из них в настоящее время остается замороженной.