Доллар и венгерский форинт растут на фоне политических новостей

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

13 апреля 2026, 10:56

Доллар и венгерский форинт растут на фоне политических новостей

Мировые рынки фиксируют рост курса американской валюты как защитного актива из-за срыва мирных договоренностей между Вашингтоном и Тегераном и подготовки США к военной блокаде ключевых морских путей. Между тем изменение политического курса в Венгрии спровоцировало аномальный скачок национальной валюты. Об этом сообщает Reuters 13 апреля.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Провал дипломатии и угроза блокады

Мирные переговоры между США и Ираном завершились безрезультатно, что поставило под угрозу хрупкое двухнедельное перемирие. В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что американский военно-морской флот начнет блокировать Ормузский пролив. Центральное командование США уточнило: военные начнут останавливать весь морской трафик, который входит в иранские порты или выходит из них.

Аналитики банка BNP Paribas признали свои просчеты в оценке ситуации. «Мы ожидали, что переговоры будут сложными и длительными, но предполагали, что встречи в эти выходные положат начало процессу, который, по крайней мере, приведет к определенной стабилизации ситуации», — отметили они в своем отчете, добавив, что это предположение «очевидно оказалось ошибочным». Впрочем, эксперты не исключают относительно быстрого возобновления диалога, учитывая текущий график перемирия.

Валютные колебания и поиск «тихой гавани»

На фоне обострения геополитической ситуации доллар США начал торговую сессию в понедельник с роста. Хотя впоследствии американская валюта несколько утратила завоеванные позиции, евро просел на 0,3% — до отметки $1,1689. Британский фунт также снизился на 0,4%, достигнув $1,3403 (обе европейские валюты несколько отыграли падение после утренних минимумов). Валюты, традиционно чувствительные к рискам, также оказались под давлением: австралийский доллар упал на 0,5% (до $0,7037), а новозеландский — на 0,3% (до $0,5824).

В целом индекс доллара США, который измеряет его силу по отношению к корзине из шести основных валют, снизился на 0,1% до отметки 98,999, однако остается вблизи своих максимальных значений с 7 апреля.

Реакция Азии на энергетический шок

Американская валюта укрепилась на 0,3% по отношению к японской иене, достигнув отметки 159,68. В то же время доходность японских эталонных 10-летних государственных облигаций подскочила на 5,5 базисных пунктов — до 2,49%. Это самый высокий уровень за последние почти три десятилетия.

Рынки ожидают выступления главы Банка Японии Кадзуо Уэды в понедельник, чтобы понять, как регулятор будет реагировать на энергетический шок, вызванный войной в Иране. В нынешних условиях перспектива повышения ключевой ставки на ближайшем заседании центрального банка, которое завершится 28 апреля, выглядит крайне туманной.

По оценкам экспертов Nomura, европейские и японские регуляторы рискуют принять ошибочные решения. «Риск политических ошибок в Японии и Европе относительно высок. Это означает, что капитал будет стремиться вернуться в долларовые активы просто из-за отсутствия более выгодных альтернатив», — поясняют аналитики.

Политический поворот в Венгрии и скачок курса форинта

Отдельным явлением торговой сессии стал венгерский форинт. На прошедших в воскресенье национальных выборах правительство многолетнего лидера Виктора Орбана, находившегося у власти 16 лет, потерпело поражение от новой правоцентристской партии «Тиса».

После этой новости форинт взлетел на 1,7% — до 314,55 за доллар, что является его максимальным показателем с января. По отношению к евро рост составил 2%, закрепив валюту на самом высоком уровне за последние три года.

Эксперты Goldman Sachs объясняют такой оптимизм ожиданиями разблокирования европейского финансирования: «Венгерские активы положительно отреагировали на новости в ходе ранних торгов. Отчасти это связано с тем, что такой исход предполагает относительно быстрое и полное поступление средств из фондов ЕС в Венгрию». Аналитики банка напоминают, что европейские средства из текущего бюджета на 2021−2027 годы составляют примерно 3% венгерского ВВП в год, и почти половина из них в настоящее время остается замороженной.

Автор:
Ярослав Голобородько
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1долар= 1долару и 17 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами