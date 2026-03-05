Главное за четверг: рекордный рост доллара, новые правила для украинцев в Польше и стандарт Евро-7 для электромобилей

НБУ повысил курс доллара до нового исторического максимума

Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на 6 марта. При этом курс доллара снова обновил исторический рекорд. На пятницу НБУ установил курс доллара на уровне 43,81 грн, что является новым историческим максимумом. Это на 9 копеек больше, чем в четверг (43,72). Регулятор установил курс евро на пятницу на отметке — 50,90 грн, что на 7 копеек больше, чем в среду (50,83). Исторический максимум евро: 51,26 (18.02.26).

ЕС вводит стандарт Евро-7 для электромобилей: впервые вводят требования к долговечности батарей

Европейский Союз вводит новые экологические правила для электромобилей. Стандарт Euro 7, который начнет действовать в конце 2026, впервые устанавливает требования к долговечности аккумуляторных батарей электрокаров и плагин-гибридов.

Сколько действительно стоит переехать в деревню: реальные истории бывших горожан

Недавний опрос Минфина показал: 55% респондентов готовы рассмотреть переезд из города в сельскую местность. Мы пошли дальше цифр и побеседовали с теми, кто уже это сделал. С чего начинать, как выбрать участок, что проверить в документах и ​​где чаще всего вылезают проблемы — раскладываем переезд по шагам и показываем реальный сельский быт новых крестьян.

С 5 марта в Польше изменились правила для 1,5 млн украинцев: что предусматривает новый закон

5 марта 2026 вступили в силу положения, которые будут регулировать не только правила пребывания украинцев в Польше, но и введут новые обязанности для работодателей, которые будут принимать на работу граждан Украины. Изменения коснутся 1,5 миллиона украинцев

