українська
4 марта 2026, 20:00 Читати українською

Главное за среду: рост курса доллара и цен на топливо и газ

Главное за среду, 4 марта.

Главное за среду, 4 марта.

Официальный курс гривни стремительно падает: доллар снова обновил максимум

НБУ определил новые курсы гривны к доллару, евро и злотому на четверг, 5 марта. Согласно сообщению регулятора, евро за день выросло на 37 копеек, а доллар уже второй день обновляет исторический максимум. На четверг НБУ установил следующий курс доллара: 43,72 грн (новый исторический максимум). Это на 27 копеек больше, чем в среду (43,45). В то же время, курс евро на четверг был установлен на отметке — 50,83 грн, что на 37 копеек больше, чем в среду (50,46).

За два дня цены на топливо в Украине выросли на 10−14% — в среднем +10 грн

За два дня цены на топливо (бензин, дизель) в Украине выросли на 10−14% (в среднем +10 грн на литр). В Европе — на 2−3% (+ 2 — 3 грн). Об этом написал эксперт по социальной и экономической политике, эксминистр соцполитики Павел Розенко.

Валюту и золото в марте снова лихорадит: что происходит и что делать украинцам, чтобы не влететь с курсом

На фоне глобального геополитического кризиса и новой войны на Ближнем Востоке мировой валютный и сырьевой рынок в марте будет сильно штормить. Кроме того, двое крупнейших мировых игроков, США и Китай, пока так и не нашли реально работающего компромисса. Поэтому эскалация военной и экономической напряженности между сторонниками и союзниками каждого из этих центров влияния продолжится.

Газ в Украине резко подорожал на фоне войны на Ближнем Востоке

Цены на газ с начала недели выросли на 20%, достигнув 27 800 грн/тыс. куб. м. с учетом НДС. Цены на внутреннем рынке достигли наивысшего уровня более полугода, с июня 2025 года. При пересчете цена газа составляет $536/тыс. куб м (без НДС) или €43,2/MWh.

Как изменятся ставки по депозитам в гривне в марте: прогноз банков

Небольшие банки продолжают резать ставки гривневых депозитов. При этом преимущественно «худеющая» доходность вкладов на долгие сроки. В свежем обзоре Минфин объяснит логику банков, а также расскажет, как изменится доходность вкладов в марте, и сколько сейчас можно заработать, разместив свои средства в банке с депозитным портфелем до 2 млрд грн.

