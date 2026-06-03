Трудовая миграция не спасает от кадрового голода: в 2025 году иностранцы покрыли 0,14% дефицита рынка труда

В 2025 году украинские работодатели оформили 9 582 разрешения на трудоустройство иностранцев и лиц без гражданства, тогда как 3 310 таких документов было аннулировано. Таким образом, реальный прирост составил 6 272 трудовых мигранта. Этот объем покрывает лишь скудные 0,14% от общей потребности рынка, который остро нуждается в привлечении около 4,5 млн работников. Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщил информированный источник в Кабинете Министров.

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Небольшое присутствие иностранной рабочей силы в стране подтверждают и официальные данные Государственной службы занятости. Для сравнения: к 2022 году в Украине ежегодно выдавали около 21 тыс. разрешений на работу для иностранцев. Несмотря на определенное восстановление показателей (с 4 720 разрешений в 2024 году до 7 483 в 2025-м), нынешняя активность все равно остается вдвое ниже довоенного уровня.

В свою очередь Государственная миграционная служба дает несколько более широкую статистику: в конце 2025 года на учете состояло 47 684 иностранца с видами на временное проживание, из которых 8 440 человек получили этот статус впервые за год.

Причины слабого притока кадров

Главной причиной слабого притока кадров из-за границы остается сложная разрешительная система. Кроме контракта с работодателем, потенциальным работникам приходится проходить многоуровневые проверки СБУ, преодолевать визовые барьеры и бюрократию с оформлением свидетельств, из-за чего в страну доезжает только часть желающих.

На фоне усиления кадрового кризиса собеседник агентства отмечает необходимость реформирования законодательства.

«Украине нужна новая миграционная политика типа моделей Канады, Австралии или Израиля. Это позволит убрать спекуляции и обеспечить бизнес рабочими руками», — заявил он.

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В то же время, источник отмечает, что стратегическим приоритетом должно оставаться сохранение внутреннего потенциала — возвращение украинских беженцев из ЕС и сдерживание дальнейшей эмиграции.

Только после оценки внутреннего ресурса государство должно привлекать иностранцев под конкретные проекты, установив жесткие правила для работодателей и усилив контроль со стороны Гоструда.

Напомним

«Минфин» писал, что Кабинет Министров запускает экспериментальный проект долгосрочного прогнозирования потребностей в специалистах и рабочих кадрах. Вместо оперативного решения проблемы текущего жесткого дефицита работников государство декларирует переход к системному планированию образовательного заказа на десять лет вперед.