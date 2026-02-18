Главное за среду: евро бьет рекорд, Венгрия приостанавливает поставки дизеля

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

18 февраля 2026, 20:00 Читати українською

Главное за среду: евро бьет рекорд, Венгрия приостанавливает поставки дизеля

Главное за среду, 18 февраля.

Главное за среду: евро бьет рекорд, Венгрия приостанавливает поставки дизеля

Официальный курс евро установил новый рекорд: 51,26 грн

Курс евро установил новый исторический рекорд по отношению к гривне. Об этом свидетельствуют данные НБУ, установившего новые курсы валют на четверг, 19 февраля. На четверг НБУ установил следующий курс доллара: 43,29 грн. Это на 3 копейки больше, чем в среду (43,26). Исторический максимум доллара: 43,41 (19.01.26). В то же время курс евро на четверг был установлен на отметке — 51,26 грн, что на 9 копеек больше, чем в среду (51,17). Последний исторический максимум евро: 51,25 (11.02.26). Таким образом, евро обновило эту вершину.

Венгрия приостанавливает поставки дизеля в Украину до возобновления транзита нефти «Дружбой»

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто объявил о прекращении экспорта дизельного горючего в Украину. Поставки не будут возобновлены до тех пор, пока украинская сторона не разблокирует транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».

Кристин Лагард может досрочно покинуть пост президента ЕЦБ — FT

Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард может покинуть свой пост раньше, чем завершится ее официальный восьмилетний мандат в октябре 2027 года. Главным мотивом такого шага является желание избежать политического кризиса и разрешить действующим лидерам Франции и Германии избрать преемника еще до президентских выборов. Об этом сообщает Financial Times.

Доходность ОВГЗ снижается: сколько сейчас можно заработать, какие ставки будут дальше

Ставки по ОВГЗ снижаются как на первичном, так и на вторичном рынке. Уже сейчас на некоторых бумагах удастся заработать на 1,5% меньше, чем в начале года. Почему это происходит и какую доходность государственных облигаций ждать дальше, разбирался Минфин.

Небольшой банк с высокой доходностью годового депозита в гривне порезал ставки

Вместе с крупными банками понемногу начали резать доходность депозитов частных клиентов и финучреждения меньшего калибра. Так финансисты реагируют на перспективу дальнейшего снижения ключевой ставки НБУ и уменьшения своих заработков на депозитных сертификатах регулятора. Сколько сейчас можно заработать на вкладе в банке с депозитным портфелем физлиц до 2 млрд. грн. и какой доход приносит евровклад в Украине и ЕС, рассказываем в свежем обзоре «Минфина».

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
18 февраля 2026, 21:27
#
Без путинских подстилок обойдемся, у нас есть наши союзники: Польша, Чехия, Молдова
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами