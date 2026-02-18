Главное за среду: евро бьет рекорд, Венгрия приостанавливает поставки дизеля

Официальный курс евро установил новый рекорд: 51,26 грн

Курс евро установил новый исторический рекорд по отношению к гривне. Об этом свидетельствуют данные НБУ, установившего новые курсы валют на четверг, 19 февраля. На четверг НБУ установил следующий курс доллара: 43,29 грн. Это на 3 копейки больше, чем в среду (43,26). Исторический максимум доллара: 43,41 (19.01.26). В то же время курс евро на четверг был установлен на отметке — 51,26 грн, что на 9 копеек больше, чем в среду (51,17). Последний исторический максимум евро: 51,25 (11.02.26). Таким образом, евро обновило эту вершину.

Венгрия приостанавливает поставки дизеля в Украину до возобновления транзита нефти «Дружбой»

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто объявил о прекращении экспорта дизельного горючего в Украину. Поставки не будут возобновлены до тех пор, пока украинская сторона не разблокирует транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».

Кристин Лагард может досрочно покинуть пост президента ЕЦБ — FT

Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард может покинуть свой пост раньше, чем завершится ее официальный восьмилетний мандат в октябре 2027 года. Главным мотивом такого шага является желание избежать политического кризиса и разрешить действующим лидерам Франции и Германии избрать преемника еще до президентских выборов. Об этом сообщает Financial Times.

Доходность ОВГЗ снижается: сколько сейчас можно заработать, какие ставки будут дальше

Ставки по ОВГЗ снижаются как на первичном, так и на вторичном рынке. Уже сейчас на некоторых бумагах удастся заработать на 1,5% меньше, чем в начале года. Почему это происходит и какую доходность государственных облигаций ждать дальше, разбирался Минфин.

Небольшой банк с высокой доходностью годового депозита в гривне порезал ставки

Вместе с крупными банками понемногу начали резать доходность депозитов частных клиентов и финучреждения меньшего калибра. Так финансисты реагируют на перспективу дальнейшего снижения ключевой ставки НБУ и уменьшения своих заработков на депозитных сертификатах регулятора. Сколько сейчас можно заработать на вкладе в банке с депозитным портфелем физлиц до 2 млрд. грн. и какой доход приносит евровклад в Украине и ЕС, рассказываем в свежем обзоре «Минфина».