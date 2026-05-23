23 мая 2026, 16:02 Читати українською

Криптовзломы на миллиарды долларов: крупнейшие атаки с 2025 года

Начиная с 2025 года криптовалютные взломы привели к потере миллиардов долларов, а жертвами масштабных атак стали даже самые большие платформы отрасли. Только хакерская атака на Bybit нанесла ущерб примерно на $1,5 млрд, что превосходит все остальные атаки в списке. Об этом сообщает Visual Capitalist.

Рейтинг самых масштабных криптозломов

Взлом Bybit в феврале 2025 года стал самой большой хакерской атакой в истории крипторынка. Хакеры получили доступ к рабочей станции стороннего разработчика и незаметно интегрировали вредоносный код в процесс транзакций.

В результате предание выглядело вполне легитимным, хотя на самом деле средства направлялись на кошельки, контролируемые злоумышленниками.

Следующие два самых крупных криптовзлома произошли в апреле 2026 года. В случае KelpDAO хакеры скомпрометировали постороннюю систему, которая использовалась для подтверждения транзакций между блокчейнами.

Это позволило хакерам подработать подтверждение о якобы внесенных активах и получить доступ к криптовалюте примерно на $292 млн, хотя реальных средств для этого не существовало. Простыми словами, система ошибочно «решила», что на одном блокчейне пользователи заблокировали настоящие активы, поэтому позволила вывести реальные деньги на другом блокчейне.

При атаке на Drift Trade хакеры использовали методы социальной инженерии, чтобы получить привилегированный доступ к платформе. После этого они создали фальшивый токен, искусственно завысили его стоимость и использовали в качестве залога для получения займа примерно на $285 млн в реальных криптоактивах — хотя залог фактически ничего не стоил.

Слабые места криптобезопасности

Многие крупнейшие криптовзломы после 2025 года стали возможны из-за уязвимости в посторонних системах и инфраструктуре криптоплатформ. Кибератака на KelpDAO, в частности, продемонстрировала, как пробелы в безопасности между платформами и внешними партнерами могут создавать возможности для атак, особенно если критические транзакции не проходят дополнительную проверку.

Новая волна атак также показала, насколько важными являются системы обнаружения угроз в режиме реального времени, автоматизированные механизмы защиты и более жесткий контроль интеграций с партнерами.

Напомним

«Минфин» писал, что криптопреступность в 2025 году вышла на новый уровень скорости и масштаба. Совокупный убыток отрасли составил $4,04 млрд, что в 2,1 раза превышает показатели 2024 года. При этом количество самих атак выросло всего на 4%, что свидетельствует об избирательности и большей эффективности злоумышленников.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
