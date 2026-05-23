23 мая 2026, 14:06 Читати українською

Доллар обновил исторический максимум: эксперт объяснил причины роста

В течение недели с 18 по 22 мая курс доллара в Украине продолжил рост и установил новый исторический максимум. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин объяснил, что повлияло на удорожание американской валюты.

По его словам, главный парадокс нынешнего скачка состоит в том, что он произошел на фоне положительных внутренних факторов:

  • снижение дефицита валюты на межбанке в первой половине недели,
  • падение чистого спроса на наличном рынке

«Когда спрос падает и внутренних идей нет, идеи заимствуют на мировом рынке», — отметил Шевчишин.

Главным двигателем роста курса доллар/гривна стал глобальный тренд по укреплению американского доллара.

Почему мир скупает доллар

Причина кроется в росте доходности государственных облигаций США. В настоящее время мировые инвесторы могут получить более 4,5% годовых по 10-летним облигациям и рекордные за последние 20 лет 5,1% годовых по 30-летним ценным бумагам.

Шевчишин приводит показательное сравнение: годовые долларовые депозиты внутри Украины сейчас приносят только 1,5−2,5%, тогда как годовые облигации США дают 3,8% (однако этот инструмент пока недоступен для рядовых украинцев).

Мировой капитал массово выходит из других валют и «паркуется» в американском госдолге. Как следствие, за неделю доллар вырос против евро на 0,2% (хотя в четверг пик укрепления достигал 0,4%).

«Итак, рост доллара к евро в период, когда НБУ держит курс евро, приводит к росту доллара к гривне, что мы и видели», — отметил эксперт.

Математика НБУ

Аналитик объяснил механизм, по которому глобальный тренд ударил по гривне. Поскольку Национальный банк Украины на межбанке привязывает и удерживает курс гривны к евро, зеркальный мировой рост пары доллар/евро автоматически толкает курс доллара вверх внутри Украины.

Конкретные цифры по итогам недели выглядят так:

  • Официальный доллар от НБУ вырос на 0,6% до рекордной отметки в 44,23 грн/$;
  • Наличный доллар поднялся на 0,4% до 44,13 грн/$;
  • Официальное евро просело на 0,3% до 51,30 грн/€;
  • Наличный евро откатился на 0,1% до 51,78 грн/€.

Напомним

«Минфин» писал, что Национальный банк Украины установил на понедельник, 25 мая, официальный курс гривны на уровне 44,26 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 3 копейки. Кроме того, это новый исторический максимум доллара.

